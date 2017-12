Tiene parálisis cerebral, PAMI le cortó la prestación y su familia le escribió una carta a Macri

Pablo Gabriel Gorospe nació con parálisis cerebral. Desde Pami le informaron que no iban a darle más la prestación ya que no estaba “postrado en una cama”.

Desde que tiene uso de razón, María Florencia ve a su hermano Pablo Gabriel en silla de ruedas. Tiene 44 años, vive en Mar del Plata y es el más grande de tres hermanos. Durante toda su vida, Pablo fue cuidado, estimulado y atendido por sus padres que con esfuerzo y dedicación lograron conseguir profesionales que lo acompañen en su proceso.

El 30 de noviembre un llamado de PAMI le informó a Nora, la mamá de Pablo que no iban a darle más la prestación ya que “no estaba postrado en una cama”.

Por eso, María Florencia decidió escribirle una carta al presidente Mauricio Macri para informarle sobre su situación y que interceda en los caso particulares.

“Señor Presidente Mauricio Macri. Me dirijo a Ud. con el fin de poder ser escuchada”, comienza su carta Florencia, la hermana de Pablo.

“En el año 99, fallece mi padre en un accidente automovilístico y nuestra vida da un giro inesperado, mi papá era las piernas de mi hermano. Pablo necesita de cuidados especiales. El 30 de Noviembre del corriente año, la llaman a mi mamá, de Pami seccional Mar del Plata, para informarle de una nueva disposición por la cual Pablo no contaría mas con los profesionales que hasta ahora lo asistían, por no estar postrado en una cama”, agrega.

“Ahora yo me pregunto…Pablo está postrado desde que nació en una silla de ruedas, acaso no es lo mismo? Lamentablemente ya se comienza a notar en Pablo un deterioro al no contar con los profesionales y su cuerpo se está atrofiando con mucha rapidez. Solo le pido por favor se evalúe cada caso y que le devuelvan a mi hermano las prestaciones para que pueda volver a tener la calidad de vida que se merece. Solo pretendo como hermana hacer valer sus derechos”, finaliza la carta.

