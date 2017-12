Revelan que existe otro video que prueba los abusos del chofer del micro escolar Detalles exclusivos

Los papás de los alumnos del Instituto Argentina de Luis Guillón que viajaban con el chofer del micro escolar que fue detenido por abusar de una nena manifestaron su “preocupación” y su “angustia” después que el caso saliera a la luz.

“Mi nena me contó que una vez (el chofer) le dio un beso y que era muy cariñoso. Vine a solidarizarme con la mamá de la nena abusada porque cuando me llegó el video me angustiémucho”, señaló Nerina, madre de una nena que viajaba con el hombre que ahora está detenido por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Además, reveló que un alumno también habría filmado al chofer, de 38 años, abusando de la nena de 9. El hombre fue detenido la semana pasada en la puerta de la escuela, según relató la mujer.

Cabe recordar que las imágenes que circularon eran contundentes y se convirtieron en una prueba: un vecino de Monte Grande grabó in fraganti al chofer mientras abusaba sexualmente de la nena delante del resto de los chicos.

DETALLES EXCLUSIVOS

PARTE POLICIAL

Fecha y hora actual se toma conocimiento por parte de Cria E. Echeverría 1ra que con fecha 05/12/2017 denuncio EMANUEL ALEJANDRO OSVALDO VIEYRA, DDO en calle Brown y Pedro Suarez, quien refirió que siendo aproximadamente las 07:00 hs observo estacionado frente a su domicilio un colectivo escolar del cual desconoce marca, modelo y dominio, en donde dentro del mismo el conductor manoseaba a una menor de aproximados 09 años en sus genitales.

Que de ello obtuvo video filmación utilizando su teléfono celular, entregando estas junto a la denuncia.- Que en el video se obtuvieron características fisonómicas del masculino y características del micro escolar en cuestión, efectuando relevamiento por parte del G.T.O. de ese elemento, logrando establecer, que el micro en cuestión resultaba trasportar alumnos al Instituto Argentino, sito en calle J. Newbery, entre Boulevard Buenos Aires y Robertson de Luis Guillón, procediendo a la aprehensión del chofer, el cual es identificando como ALVAREZ FERREYRA LUCAS MATIAS, 38 años, DNI XXXXXX ddo en calle Garzón XXXX de Luis Guillón, como así también se identifica a la Victima como B XXXXXXXXXXXXXX de 9 años de edad.-

Se mantiene comunicación con UFI 3 de E. Echeverría, quien avalo la aprehensión de ALVAREZ FERRETRA LUCAS, por el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO, disponiendo se tome declaración testimonial a los progenitores de la menor y diligencias de rigor.- De surgir novedad ampliare.- FDO.- FERNANDO ARRUBIA.- COMISARIO MAYOR.- JEFE DPTAL. ALTE. BROWN.-