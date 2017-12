El botín que que guardaba el primo de Néstor Kirchner

La Justicia ordenó la apertura de una caja de seguridad de su propiedad. Encontraron 80 mil dólares, 239 mil pesos y joyas.

La medida fue tomada por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa que investiga sobreprecios y fraude al Estado en la concesión de contratos de obra pública. En la misma se encuentran procesados el primo del ex presidente, el empresario Lázaro Báez, la ex mandataria Cristina Kirchner, y los ex funcionarios Julio De Vido y José López, entre otros.

La caja de seguridad se encontraba en una sucursal del Banco Santa Cruz, ubicada en Río Gallegos. El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería.

Carlos Kirchner fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y siempre mantuvo un perfil bajo, sin embargo está procesado por estafar al Estado mediante la concesión de obra pública a empresarios amigos.

El magistrado ya había ordenado hacía dos semanas la apertura de siete cajas de seguridad ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y pertenecientes a los imputados Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner. En la primera encontraron, perteneciente al ex ministro de planificación, encontraron 90 mil dólares y su título de arquitecto; las otras no tenían elementos de valor.

Por su parte, en el operativo en el Banco de Santa Cruz también se abrió una caja de seguridad de De Vido, aunque no encontraron nada valioso. Este tipo de acciones apunta a reunir los 10.000 millones de pesos de embargo que pesa sobre cada uno de los procesados.