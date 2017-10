Tras la suspensión de De Vido, en Diputados impulsan el desafuero de Máximo Kirchner

Es por la causa “Los Sauces”, iniciada por Stolbizer. El massista Raffo pidió una copia y exige que renuncie a los fueros.

Máximo Kirchner no fue a las reuniones de bloque para debatir el futuro de Julio De Vido, pero pronto podría haber una por él ya que el diputado Julio Raffo, aliado a Sergio Massa, pidió al juez Claudio Bonadío una copia de la causa “Los Sauces” para impulsar el desafuero del hijo de la ex Presidente Cristina Kirchner.

Los Sauces es una de las empresas con hoteles administradas por los Kirchner, Máximo era su director y Bonadío investiga un sospechoso alquiler millonario de habitaciones a Lázaro Báez y Cristóbal López.

El hijo de la ex Presidente está procesado por asociación ilícita y Raffo le mandó una carta para pedirle que se quite los fueros y se ponga a disposición de la justicia.

“No me contestó, entonces presenté un proyecto para pedir la causa y quitarle los fueros, como indica el artículo 70 de la Constitución”, que permite a cada cámara a suspender a un diputado y ponerlo a disposición del juez para ser juzgado.

Fue el que Raffo usó para justificar el pedido de desafuero a De Vido en julio, finalmente rechazado en el recinto.

“Yo tengo una causa penal y me quité los fueros para estar a disposición de la justicia. Máximo está procesado por asociación ilícita y lavado de dinero y debería hacer lo mismo. Le mandé una carta para que reflexionara. Pero no contestó”, dijo Raffo al sitio La Política Online.

El diputado accedió a su banca de la mano de Pino Solanas, pero pronto se alió al Frente Renovador. Asegura que no habló este tema ni con Massa ni con Pablo Tonelli, el macrista que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que suele elogiarle sus sustanciosas argumentaciones jurídicas.

Sin embargo, ni bien su proyecto ingresó por mesa de entradas se hizo eco Margarita Stolbizer, la denunciante del caso Hotesur y Los Sauces.

“De Vido no es un caso aislado. Máximo Kirchner también está en la Cámara de Diputados y no pesa ninguna orden, cosa me parece increíble. Y tenemos a la señora de Kirchner que va a ingresar al Senado”, enumeró.

http://www.diarioveloz.com