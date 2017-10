El mal momento de Emilio Disi: “Tengo cáncer de pulmón, es una mierda lo que estoy viviendo”

El cómico atraviesa un difícil momento a los 74 años de edad tras confirmar que padece cáncer.

Emilio Disi atraviesa un difícil momento a los 74 años de edad. El cómico confirmó que tiene cáncer de pulmón y que no está en óptimas condiciones.

“Tengo cáncer de pulmón, es una mierda lo que estoy viviendo. “Ayer me dieron una especie de alta, pero todo sigue igual y no cambió en nada. Estuve internado en el Fleni, salí y entre varias veces… Está localizado y tengo que empezar con quimioterapia. Después de esto me tengo que operar, de acá a un mes aproximadamente. Ahora estoy en mi casa, me acompaña mi mujer. No puedo contar más nada, tengo fe de que voy a salir de esto”, contó a PrimiciasYa.

El actor de la saga Bañeros estuvo internado en el Instituto Fleni para realizarse chequeos y allí se enteró que padece la enfermedad. En un mes será operado, informó el portal Teleshow.

“Por suerte está localizado y no hizo metástasis. Tengo que hacerme algunos estudios y empezar quimioterapia. Cuando haga todo eso, en un mes, me voy a tener que operar”, contó el actor de extensa trayectoria.

Disi se bajó de la temporada teatral de verano hace semanas y comunicó que se debía a una recaída en su estado de salud.

“Estoy peleándola. Estoy tranquilo, no me quiero poner nervioso. Sé que voy a salir, de eso estoy totalmente convencido”, dijo.

El propio actor contó que tiene una vida saludable, en la que actividad deportiva diaria y mantiene una buena alimentación, pero el cigarrillo y el estrés constante lo complicaron. Resulta ser que su hija del corazón tuvo una situación complicada con su ex pareja y recibió amenazas, eso lo habría tenido muy mal en el último tiempo.

