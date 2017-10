Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó detenido

Pero antes de lo que ocurrió en Once, el caso Skanska fue el primero en el cual De Vido quedó involucrado. En esa causa, la Justicia investiga a la empresa sueca Skanska por pagar un 150% de sobreprecios a empresas fantasma para la construcción de dos gasoductosdel norte y el sur. El caso fue cerrado en 2011 cuando la Justicia ratificó la decisión del juez Norberto Oyarbide, quien luego de haber procesado a ex funcionarios y ex ejecutivos de empresas privadas por la defraudación, resolvió que no hubo ni coimas ni sobreprecios. Si bien el caso había sido archivado luego del sobreseimiento de todos los acusados en 2006, la Cámara Federal de Casación reabrió la investigación en abril de 2016.