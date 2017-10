Ecuador presentó una queja formal por las palabras de Juez

El embajador argentino en Quito había tratado de “mugrientos” a los ecuatorianos. El gobierno de Moreno calificó de “inaceptable” su actitud.

Las escandalosas declaraciones del embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, sobre los supuestos “hábitos” de los ecuatorianos de no bañarse, terminaron derivando en una fuerte queja del gobierno de Lenín Moreno.

“He estado desde las 7.45 de la mañana (fiscalizando) en la escuela San José, y vos sabés que yo así no me instalo. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana. Van a decir que soy un mugriento y agarro hábitos de ecuatoriano”, había dicho a Cadena 3, luego de las elecciones legislativas. La humorada terminó en una grave ofensa al país con el que debe tejer lazos.

Posteriormente, Juez intentó arreglarla y dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto. En ese sentido repasó algunas de las supuestas costumbres de los ecuatorianos: “Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pase por casa a cambiarme”.

Sin embargo, la aclaración del ex senador no valió de mucho. A través de la Cancillería, el gobierno de Ecuador presentó una queja formal en la que calificó de “inaceptable” la actitud de Juez.

“La Cancillería del Ecuador encuentra inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos”, reza el texto que le fue entregado al canciller argentino Jorge Faurie.

Por su parte, Lourdes Puma, viceministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, convocó al encargado de negocios argentino, Carlos Catella, a cargo de la representación nacional, para expresarle el malestar de Quito.

