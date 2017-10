Denuncia de Nisman: Parrilli fue a Comodoro Py y negó las acusaciones

El ex jefe de la AFI está sospechado de haber protegido a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, a partir de la firma del Memorándum.

Oscar Parrilli rechazó hoy las acusaciones de encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dijo ante el juez federal Claudio Bonadio que entre sus funciones no estaban los temas de política exterior y denunció que ésta causa fue “políticamente armada para desprestigiar” a la ex presidenta Cristina Kirchner, la principal acusada en la investigación.

El ex funcionario declaró además que no tuvo relación con las negociaciones en torno al Memorándum con Irán. Tras su presentación declaró Juan Martín Mena, quien fuera su segundo en la AFI.

Según la acusación del fiscal federal Gerardo Pollicita, Parrilli habría participado en reuniones en Casa Rosada -cuando se desempeñaba como Secretario General de la Presidencia- donde se planificaron conceptos de la firma del pacto. Mientras que Mena, que entonces era funcionario en el Ministerio de Justicia, fue citado a partir de su viaje a Francia para dar explicaciones a Interpol sobre las circulares rojas que pesan sobre los iraníes acusados.

Por esta causa restan declarar mañana la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona y el diputado de “La Cámpora” Andrés “Cuervo” Larroque. El jueves, Cristina cierra la ronda de indagatorias.

