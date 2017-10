De Vido eludió el operativo y se entregó en Comodoro Py

“Mándenle champagne a la doctora Carrió”, dijo el ex ministro. Hoy en Diputados se aprobó el desafuero.

Julio De Vido logró eludir este miércoles el impresionante operativo de Gendarmería que se armó para concretar su detención y se entregó por sus propios medios en Comodoro Py, luego de que esta mañana en Diputados se aprobara su desafuero.

El ex ministro kirchnerista Julio de Vido será trasladado, una vez que cumpla en Comodoro Py con el trámite de su detención, al hospital del municipio bonaerense de Ezeiza para un chequeo, a raíz de su cuadro de insulinodependiente. Luego sería alojado en la cárcel de Ezeiza o de Marcos Paz, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

“Mándenle champagne a la doctora Carrió”, ironizó el ex ministro de Planificación según fuentes de Comodoro Py. Mientras se entregaba, efectivos de la Gendarmería entraban a su domicilio del edificio ubicado en Libertador y Coronel Díaz -en pleno barrio de Palermo- donde se juntó un grupo de gente que cantaba “Sí, se puede”.

Que no me manden, porque no tomo alcohol. pic.twitter.com/TDPQEKRrIf

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017