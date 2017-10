Nuevo fracaso de oposición venezolana tras juramento de gobernadores

Cuatro de los cinco electos se juramentaron este lunes ante la constituyente de Maduro.

Cuatro de los cinco gobernadores de la oposición electos para el cargo en las pasadas elecciones legislativas sorprendieron este lunes al juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), creada por el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los funcionarios elegidos que prestaron juramento son Laidy Gómez (estado Táchira), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Ramón Guevara (Mérida) y Antonio Barreto (Anzoátegui), miembros del partido Acción Democrática (AD).

El gobernador electo por el estado de Zulia, Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia (PJ), ratificó su negativa a acudir ante la ANC reiterando su carácter fraudulento y recordando que ninguna ley condiciona su cargo a esa instancia.

“Por coherencia, por dignidad, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la ANC y su directiva. Lo decimos con la convicción de quien está haciendo lo correcto (…) no nos vamos a arrodillar”, dijo Guanipa tras conocerse que los gobernadores ‘adecos’ sí acudieron a la cita.

La gobernadora de Táchira señaló por Twitter que aceptaba “la humillación” para no “abandonar” a sus electores. Argumentos similares dio el gobernador de Nueva Esparta, el fin de semana, para justificar un eventual juramento que entonces no admitió.

Minutos después, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, dijo que la decisión de Guanipa, de no juramentarse ante este suprapoder, tendrá consecuencias. “Lamentablemente no se juramentó el gobernador electo del estado Zulia. Bueno, las leyes de la República están para cumplirse y para respetarse, así que estas acciones tendrán sus consecuencias”, dijo Rodríguez.

Luego de que el presidente Nicolás Maduro condicionó la toma de posesión de los gobernadores a su subordinación ante la ANC, prácticamente se daba por hecho que los opositores no acudirían como un acto de rebeldía y una forma de hacer respetar la ley. Esta no establece mediación alguna para asumir sus cargos a los funcionarios elegidos por votación popular, excepto haber sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Maduro celebró la decisión de los gobernadores: “La Constituyente juramentó a los cuatro gobernadores de la oposición que fueron a reconocer sus poderes plenipotenciarios(…) Ojalá podamos mantener este clima de reconocimiento mutuo”, afirmó.

Oposición habla de traición

De este modo, la oposición venezolana queda profundamente herida en su lucha contra la revolución bolivariana y su liderazgo, señalado de una incoherencia difícil de superar.

La exdiputada María Corina Machado, coordinadora de uno de los partidos de la MUD, alzó la voz contra la “traición a la lucha ciudadana” que, a su juicio, representaría que estos gobernadores electos presten juramento ante la ANC.

La masa opositora ya se cuestionaba por qué se acudió a un proceso electoral plagado de hechos fraudulentos y reclamó mayor contundencia para reclamar los resultados.

Por su parte, Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el líder opositor Leopoldo López, tachó de “traición y engaño” a los gobernadores electos que se juramentaron ante la ANC . “Tal acción la consideramos un acto de traición y engaño contra la mayoría de venezolanos que el pasado 15 de octubre en elecciones fraudulentas les eligieron como representantes de la Unidad para seguir luchando en todos los terrenos contra la dictadura y sus artimañas”.

En contraste, la juramentación de los opositores otorga a la Constituyente un halo de legitimidad y le entrega al chavismo una clara victoria al mostrarse dividida e inconsistente. Vale recordar que el 16 de julio, al menos siete millones de venezolanos manifestaron su voluntad de desconocer esa instancia, que fue convocada por el chavismo sin el debido referendo para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no.

A esto se suman las denuncias de fraude con acta en mano que hizo el candidato Andrés Velásquez, quien mostró que fueron fabricados casi 2.000 votos para favorecer al candidato oficialista (proclamado gobernador) Justo Noguera.

La MUD había prometido que los gobernadores electos no se someterían a la Constituyente, por lo que se especula que AD pueda ser expulsada de la coalición a pesar de ser uno de los partidos más grandes que la conforman. Este lunes, sus líderes no se habían pronunciado.

Asimismo, la Asamblea Nacional (AN), el único poder del Estado en manos de la oposición, informó que no autoriza la rueda de prensa convocada para este martes en sus instalaciones por los cuatro gobernadores electos de la oposición. “La convocatoria no tendrá efecto en el Palacio”, se lee en los mensajes publicados en la cuenta oficial de Twitter de la AN.

El hecho de provocó un alud de críticas. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, destacó que la “posición de la Unidad se decidió y comunicó hace tiempo: no juramentarse ante ANC”, por lo que consideró que “los gobernadores que se juramentaron se apartaron”.

El malestar con el partido AD, su líder y diputado Henry Ramos Allup y sus cuatro gobernadores se extiende también a figuras destacadas de la sociedad civil, como el prestigioso profesor universitario de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela José Ignacio Hernández. El académico sugirió que se debe iniciar en la Cámara un “procedimiento” para determinar la “responsabilidad política de los gobernadores que se juramentaron ante la ANC” que, a su juicio, incumplen “las condiciones para ocupar el cargo” y “pasan a ser ilegítimos” al someterse a un suprapoder que considera fraudulento.

Por su parte, el presidente de Datanálisis y profesor universitario, Luis Vicente León, lamentó la “fractura” dentro de la MUD entre quienes se han juramentado y los partidos que están en contra de hacerlo. “Ninguna de las fuerzas encontradas dentro de la oposición tiene opciones de triunfo sin la otra parte de su lado”, indicó León en Twitter.

Para evitar el ‘default’

La oposición venezolana pidió este lunes al Gobierno una refinanciación de la deuda externa para evitar que los más de 3.500 millones de dólares que el país debe pagar en vencimientos de octubre y noviembre se reúnan sacrificando importaciones y agravando la situación de escasez que vive la nación.

“Es una propuesta que lanzamos hoy (lunes) para que en este momento (..) se refinancie la deuda y no se castigue a los venezolanos” para “cumplirles a los bancos y tenedores de los bonos”, afirmó el presidente del Parlamento –en manos de la oposición–, Julio Borges, en una rueda de prensa. El Gobierno debe cumplir con sus obligaciones financieras en semanas.

Santos critica abuso de poder

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que en Venezuela se dio el máximo abuso del poder, después de que el Gobierno de Maduro obligara a cuatro gobernadores opositores a posesionarse ante la Asamblea Nacional Constiyuyente.

“Pensaba en nuestros vecinos que obligaron a los gobernadores elegidos por la oposición a posicionarse ante la Asamblea Constituyente que fue elegida ilegalmente, ese es ya el máximo abuso de poder”, advirtió. Además, señaló cómo este procedimiento lo están realizando, “con cierta formalidad, abusando de los instrumentos que están a su disposición”.

VALENTINA LARES MARTIZ

EL TIEMPO