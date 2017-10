Los policías que violaron y mataron a Natalia Melmann fueron beneficiados con salidas transitorias

Sin embargo, asegura Berisso, “los jueces no consideraron un informe hecho por una psicóloga del Servicio Penitenciario Bonaerense que desaconseja que estos hombres reciban salidas transitorias ya que no muestran ningún arrepentimiento. Mendoza y Viñas aseguraron que el estudio no era vinculante, que no podían basarse en cuestiones psicológicas. No es que estos hombres fueron condenados por robar una panadería: fueron condenados por violar y matar en ejercicio del poder“.