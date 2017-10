Ari Paluch, más complicado

Nuevos testimonios comprometen al periodista de América 24; lo acusan de violento y acosador.

Nuevas denuncias de acoso sexual y violencia se suman contra el periodista Ari Paluch, quien se defendió en su programa radial El Exprimidor y hasta justificó su accionar con la microfonista que lo denunció.

Ahora, la conductora Gabriela Deleisi publicó en su perfil de Facebook su relato de violencia verbal y física que sufrió por parte de Paluch mientras trabajaban juntos en Radio Metropolitana, en el 2000.

De acuerdo a lo que cuenta Gabriela, la trató de “pendeja de m….” y luego de amenazarla con que la haría echar de la radio, la empujó.

Por su parte, Verónica Albanese, ex locutora de Paluch contó en El Trece que después de sufrir “por mucho tiempo” el acoso del periodista, éste la echó cuando estaba embarazada.

“A mi Ari después de acosarme mucho tiempo me echó cuando estaba embarazada de 5 meses”, afirmó. Y advirtió: “Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede, maltrata”.

“Yo la pasé mal siendo compañeros. Fui con el Evatest y todos festejamos desde el día 1. Hasta que se me empezó a notar la panza. Un día caí a la radio con un enterito negro y me dijo ‘ya sos una embarazada cualquiera con esa ropa, no vengas más’”, comentó.

