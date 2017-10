Pidieron 4 años y ocho meses de prisión para Luis D’Elía por toma de comisaria de La Boca en 2004

La fiscal general Baigún pidió que el dirigente político sea condenado a 4 años y 8 meses de prisión.

La fiscal general Gabriela Baigún pidió hoy que el dirigente político Luis D´Elia sea condenado a 4 años y 8 meses de prisión por su participación en la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca en 2004 para reclamar la detención del asesino de un dirigente barrial, informaron fuentes judiciales.

El mismo líder piquetero habló al respecto en su cuenta de Twitter y confirmó la noticia junto a la imagen de una tapa de Página 12, donde se encuentra Cristina Kirchner.

En cuanto a la derrota del kirchnerismo, el ex líder piquetero estalló en su programa en radio Rebelde: “No quiero ser el que se queda callado. Quiero ser el que cuestiona a Cristina y le dice, ‘Esto no está bien”.

“Me callé hasta hoy, el día después de la elección. No me voy a ir del kirchnerismo, pero no me voy a callar más, voy a exigir organización, debate. Que bueno sería que la propia Cristina nos convoque a una gran asamblea donde los compañeros puedan hablar”, sentenció el referente del espacio político Miles en su programa en Radio Rebelde.

