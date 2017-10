Oficialismo se fortalece con el nuevo Congreso: luz verde a las reformas que se vienen

El nuevo Congreso que asumirá en diciembre fortalecerá a la gestión del oficialismo. Las elecciones legislativas consagraron un amplio margen al Gobierno en las urnas a nivel nacional y dan luz verde a Mauricio Macri para avanzar con una batería de reformas.

En el corto plazo los objetivos legislativos del interbloque Cambiemos, donde confluyen el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se centrarán en la agenda económica que necesita la Casa Rosada para finalizar el 2017. En el horizonte aparecen la ley de Presupuesto 2018, de Responsabilidad Fiscal, reforma impositiva, del Impuesto al Cheque, de Responsabilidad Penal Empresaria y un revalúo del Impuesto a las Ganancias para empresas.

Con un quórum más accesible a partir de las juras del 10 de diciembre próximo, para Cambiemos no sería un inconveniente trasladar el debate de alguna de esas propuestas para el 2018. Si hay coincidencia con la oposición previamente, se aprobarán antes que termine el año. Sino, se llamaría a sesiones extraordinarias para avanzar en la sanción de leyes con la nueva conformación parlamentaria.

Tras estos comicios, el oficialismo en la Cámara de Diputados se queda con 108 bancas. En el Senado, el Frente para la Victoria puso en juego 15 bancas, de las 24 que deben renovarse, y arriesga la mayoría propia de 36 escaños. Cambiemos posee sólo 17 senadores y pudo sumar músculos para llegar a los 26. Con el ingreso de Cristina de Kirchner a la Cámara alta, se prevé una fractura en el peronismo. La bancada del kirchenerismo puro quedaría en no más de 12 senadores.

• Reforma previsonal

El director de ANSES, Emilio Basavilbaso, ratificó que tras los comicios se discutirá una reforma en la edad jubilatoria. “Lo ideal es que el sistema sea por edad voluntaria. El trabajador tiene la opción de seguir o no y pero si sigue va a tener un aumento en la jubilación en el futuro. Para mí no es inamovible. Hay algunas personas que por el tipo de trabajo tienen un mayor desgaste. No sería imponer una edad pero el Estado puede poner incentivos para que continúen haciéndolo”, afirmó en julio pasado. En el Gobierno estudian que los hombres se jubilen a los 67 y las mujeres a los 63 o 65 años.

• Ley de Medios M

Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones de la Nación, confirmó meses atrás que el Gobierno enviará al Congreso la nueva ley regulatoria del sector después de las elecciones de octubre. La nueva normativa reemplazará la derogada Ley de Medios del kirchnerismo, con la mira puesta en la apertura del mercado irrestricto de las telecomunicaciones.

• Edad de imputabilidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Gavarano, anticipó a principios de octubre que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de régimen penal juvenil. “Forma parte del proceso que tiene que ver con mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal”, explicó Garavano, y agregó que “nosotros siempre pensamos en un abordaje integral”.

“No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal”, remarcó.

• Reforma laboral

La cantada reforma laboral que se avecina no pasaría necesariamente por el Congreso. El Gobierno cree que los cambios en las relaciones laborales no son materia de discusión legislativa y pretende avanzar en su aplicación directamente en las negociaciones colectivas. Aunque el Gobierno eludirá al Parlamento, la oposición y los sindicatos buscarán imponer su rechazo a través de la presentación de varias leyes contra la reforma laboral. El oficialismo tendrá la suficiente espalda para frenarlas.

• Otras reformas

Otros cambios que se vienen con el nuevo Congreso incumben cambios en el financiamiento de campaña, con otra reforma política, una nueva ley de Ética Pública y reformulación de los organismos de control y en el Poder Judicial, con el Consejo de la Magistratura como principal colofón.

