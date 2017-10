Generala servida: Cambiemos ganó en los cinco distritos más importantes

En 1985, con las elecciones de medio término de Raúl Alfonsín, fue la última vez que una fuerza política ganó en los principales cinco grandes distritos del país. Hasta hoy.

Cambiemos logró una contundente victoria a nivel nacional en estas elecciones legislativas del domingo, pero además se impuso en los cinco principales distritos electorales de la Argentina: provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

No se trata de un fenómeno habitual en elecciones de medio término, ya que no hay arrastre presidencial, pero el dato relevante es que este fenómeno no ocurría desde hace más de 30 años con Raúl Alfonsín, quien logró un triunfo semejante en 1985, al enfrentar la primera elección legislativa de su mandato.

Con el 96% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, la “madre de todas las batallas”, Esteban Bullrich logra el 41,34% de los votos en la categoría de candidatos a senadores nacionales y se impone ante la ex presidenta, Cristina Kirchner, que obtiene un 37,27%.

En la Ciudad de Buenos Aires, cuna del macrismo, Elisa Carrió protagonizó una elección histórica: el 99% de las mesas escrutadas la dejó primera con un 50,93% de los sufragios, seguida por Daniel Filmus (21,74%) y Martín Lousteau (12,33%).

En Córdoba -provincia que gobierna Juan Schiaretti, referente del peronismo no kirchnerista-, Cambiemos logró una diferencia de 18 puntos. Con el 98% de las mesas escrutadas, Héctor Baldassi logra una holgada victoria (48,43% de los votos). Más atrás aparece el frente oficialista local, “Unión por Córdoba” (30,51%) y tercero el kirchnerismo (9,72%).

En la provincia de Santa Fe, territorio gobernado por el socialismo desde hace varios años, el candidato de Cambiemos desplazó al oficialismo local al tercer lugar. Con el 93% de las mesas escrutadas, Albor Cantard obtiene el 38,12% de los sufragios mientras que el kirchnerismo se ubica segundo (25,53%) y el Frente Progresista Cívico y Social (el espacio que componen los socialistas con un grupo de radicales reacios a Cambiemos), llega al 14,43%.

En Mendoza, distrito del radical Alfredo Cornejo, Cambiemos aventaja al kirchnerismo por 20 puntos. Con el 99% de las mesas escrutadas, Claudia Najul, la candidata oficialista, logra 45,46% de los votos, mientras que Omar Félix, de Somos Mendoza, llega al 24%.

De estos cinco distritos, en las PASO Cambiemos sólo ganó en Mendoza, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, en agosto pasado el kirchnerismo salió victorioso en Buenos Aires y Santa Fe.

Los resultados de las elecciones anteriores de medio término en estos cinco distritos:

En 2013, en la provincia de Buenos Aires ganó el Frente Renovador, en Córdoba triunfó el Peronismo, en Santa Fe el Frente Progresista (Socialismo y aliados, Santa Fe), en Capital Federal Cambiemos y en Mendoza la Unión Cívica Radical.

Cuatro años antes, en 2009, Unión PRO triunfó en Buenos Aires, la UCR en Córdoba, una alianza local en Santa Fe, Unión PRO en Capital Federal y el Frente Cívico (UCR y aliados) en Mendoza.

En 2005, el Frente Para la Victoria ganó el territorio que hoy gobierna María Eugenia Vidal, el Peronismo en Córdoba, el Frente Progresista (Socialismo y aliados) en Santa Fe, el PRO en la Ciudad y la UCR en Mendoza.

En 2001, todo fue para el PJ, menos la Alianza (UCR más aliados) que triunfó en la Ciudad de Buenos Aires.

En 1997, la Alianza (UCR más aliados) y la UCR en todos lados, menos los demócratas en Mendoza.

En 1993, el PJ en todos lados, menos la UCR en en Córdoba.

En 1991 y 1987, el PJ en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, y la UCR en la Ciudad y Córdoba.

