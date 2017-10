La hora de las dos B: Bitcoin y BYMA

Por Guillermo Laborda

Las acciones de la nueva Bolsa y la criptomoneda son los grandes negocios del momento.

Como en la ruleta, en los mercados ya se cantó el “no va más”. Ya se hicieron todas las apuestas con respecto a las elecciones del domingo. Está descontado un amplio triunfo de Cambiemos en los principales distritos del país y que quede el camino despejado para el Macri 2019. Igualmente todos los operadores de las mesas estarán pendientes el domingo a las 21 horas del resultado en la provincia de Buenos Aires (PBA). Y de confirmarse el mismo, de las medidas que se adopten a partir del lunes 23.

En este sentido, puede surgir cierta cautela con el correr de las semanas. Es que banqueros con buena llegada a Mauricio Macri sostienen que para el presidente, “el ajuste ya se hizo”. Es decir que no quedan grandes medidas por el lado del gasto público por implementarse. La estrategia es que la recaudación vaya creciendo por arriba del crecimiento del gasto y con ello, reduciéndose el rojo fiscal.

De todas maneras hay datos a tener en cuenta contra ese desazón. En primer lugar, la conferencia de prensa que iba a dar Nicolás Dujovne esta semana por los números fiscales pasó a la próxima. Se conocerá que el gobierno este año sobrecumplirá meta del deficit fiscal del 4,2% del PBI, y seguramente se ubicará en el 4%. La del 2018 también apunta a cumplirse con el 3,2% estipulado.

El que apueste al peso gana. Las metas de inflación están corridas un año, de manera que las tasas altas seguirán bien altas por varios meses. Macri decidió que Sturzenegger es su principal asesor económico y a quien más respalda.

En lo que puede haber más gradualismo, un hipergradualismo, es en las reformas que hacen falta en la economía. La impositiva por cierto, será planteada en un paquete a 5 años. Ya se hizo difundir que la reforma laboral tampoco será como la brasileña. Es decir que algunos de los principales problemas que tienen las empresas hoy en la Argentina, la alta presión impositiva y el costo de contratar personal, no se desvanecerán en el corto plazo. Pero volviendo a los mercados, ¿importa realmente ello? Los mercados emergentes viven una fiesta hoy y los flujos de dólares que llegan al país es fruto de lo mismo de siempre, es decir, las bajas tasas de interés en el resto del planeta. Por ejemplo, en la Bolsa ya se observan ciertos síntomas de exuberancia irracional por las valuaciones de algunas empresas y bancos.

La apuesta del mercado, como siempre, sigue en las Lebac. El Banco Central no puede con la inflación núcleo y por ende, la alta tasa en pesos está para quedarse por varios meses más. Hoy Federico Sturzenegger es el hombre fuerte de Mauricio Macri en lo económico. Es a quien más escucha. Y es a quien más defiende. Desvíos no menores como el que tuvo el BCRA en materia inflacionaria este año y seguramente el que viene, serán entonces ignorados en el seno del gobierno. Que en vez de 17% se cierre en el 23% de inflación este año no tiene reprimenda. No es tema. Mientras vaya en descenso, todo irá bien. A decir verdad, la meta de este año, se cumplirá el año que viene, dado que lo más probable es que en 2018 la inflación sea de 17%. Es como que todo el plan del BCRA se corre un año. En el interín, el que apuesta al peso gana.

Se imponen las dos B: BYMA y Bitcoim

En las últimas ruedas llamó la atención en la Bolsa el despegue de las acciones del BYMA con ganancias arriba del 15% en tres jornadas. La apuesta es de fondos extranjeros que se lanzan a comprar todo lo que haya en venta en la plaza local. BYMA, la acción de la propia Bolsa, ya tiene una valuación cercana a la de la Bolsa de México. Igualmente sigue subiendo. Tampoco asusta que la Bolsa de Comercio, de la mano de Adelmo Gabbi, tenga que salir a vender acciones de BYMA que tiene en cartera en las próximas semanas. Descuentan que será a través de un “book building” y que la demanda del exterior se la llevará sin impacto en su cotización.

¿Y el dólar? La suba que hubo en las últimas horas fue básicamente por Enarsa que debía salir a pagar importaciones de energía. Y ese rebote alimentó la postura de cubrir posiciones para grandes jugadores que venìan apostando al peso, vendiendo dólar a futuro básicamente. Podría decirse que los grandes jugadores pasan las elecciones sin apuestas muy audaces sobre el peso. Ya se hicieron grandes ganancias desde las PASo y como dice el adagio, “nadie quiebra por realizar ganancias”.

Los que están en un grado de excitación extrema son los que vienen apostando al bitcoin. Los últimos precios lo ubicaron cerca de los 6000 dólares. Atrás quedó definitivamente la amenaza de Jamie Dimon del JP Morgan, de que la criptomoneda era una estafa. Tomando el valor total de las bitcoin en ciculación, se llega a que el mismo llega a los 100.000 millones de dolares, más de lo que valen Goldman Sachs y Morgan Stanley por ejemplo según señalara un artículo de Zerohedge. La apuesta siguiente es a Ethereum, la criptomoneda que se ubica en segundo lugar en las preferencias, y ya más una plataforma multiuso.

Infaltable el informe del “oso”, el ejecutivo de banca privada que se escuda bajo ese seudónimo. Pasa revista al festival de bonos en países emergentes y castiga al BCRA por el incumplimiento de la meta de inflación. Esto es lo que anticipa: “1) Seguramente la gran mayoría no recuerda con detalle lo que sucedió ese fatídico 19 de octubre de 1987; haciendo un poco de historia en enero de 1987 el Dow Jones arrancó en 1900 y llegó a un máximo de 2736 el 25 de agosto; el famoso Lunes Negro arranco en 2046 tocando un mínimo de 1677 para cerrar en 1738; al mercado le llevo dos años la recuperación pero las pérdidas fueron cuantiosas en EE.UU. y alrededor del mundo; el crash volvió y volverá a ocurrir; la última vez fue en la crisis del 2008;

2) hoy en los mercados sigue todo color de rosa; las nuevas emisiones de deuda continúan; recientemente fue el turno de Ecuador, país al que hace 6 meses le costó emitir u$s 1.000 millones; ahora salió con u$s 2.500 millones a 10 años a una tasa de 8,875% con pedidos por 8 mil millones y abriendo en el mercado secundario firme a 101; también viene una emisión del Banco de Costa Rica en moneda local con una tasa menor al 10% y, dentro de todo este desenfreno, hemos visto a varias empresas brasileñas que han emitido deuda a 10 años a tasas más bajas que hace tres años cuando Brasil tenía mejor calificación; aunque no se lo crea, está surgiendo un Trump brasileño que se llama Jair Bolsonaro;

3) si pudieran ver hoy una foto de los bonos emitidos en los últimos 12 meses en la Argentina y los precios de los mismos se agarrarían la cabeza; hay provincias que hoy podrían salir a financiarse a 10 años a tasas de 6% o menos en dólares en un país donde la inflación es del 23%; 4) ¿ Qué hubiera pasado si el presidente del BCRA del gobierno anterior proyectaba una inflación del 12 al 17% y la real fuera de 23% e insistiera con la política monetaria de tasas al 26%?; a su vez la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires dice que la deuda es el 30% del PBI y que el déficit es 3.8% …Al final todos mienten con respecto a la deuda; no suman la deuda en Lebacs, por ejemplo, que superan las reservas del BCRA y en el caso del déficit no suman el de las provincias; es como si en casa las deudas de mi mujer o mis hijos no fueran mías;

5) por ultimo debemos estar atentos a México y su calendario electoral y a su posible Presidente; no estaría mal apostar a una devaluación del peso a mediano plazo”.