Jimena Barón y su relación con Del Potro: “Él es romántico y yo soy guarra, le hago barbaridades, ¡lo acoso!”

—Te duele cuando sentís que hay mala leche o que hay un maltrato. No me dolería que no guste mi música porque yo escucho discos que no me gustan. Me duele el querer repartir caca. Siempre voy a exigir que me hablen y me traten bien. Siempre levanto la bandera de: “Che, tirame buena onda o no tires nada”. Si estás venenoso, ese día no opines porque va a salir un veneno que se reproduce. El odio es más odio, siempre.