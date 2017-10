Sergio Maldonado: “Garavano no habló conmigo”

El hermano del joven encontrado muerto en el río Chubut, negó una comunicación telefónica con el ministro de Justicia, German Garavano, y lo acusó de utilizar el caso “para hacer campaña”.

Sergio Maldonado, el hermano del joven encontrado muerto en el río Chubut, negó hoy que haya hablado telefónicamente con el ministro de Justicia, German Garavano, y acusó al Gobierno de utilizar el caso “para hacer campaña”.

“No hablo conmigo. No se puede ser tan hipócrita y basura y usar la muerte de mi hermano para hacer campaña a dos días de las elecciones. Dicen que se solidarizan cuando no estamos para responder llamados. Hay un limite para todo”, sostuvo el hombre en declaraciones al canal TN.

Sergio señaló además que durante toda la jornada recibió a su teléfono celular cientos de llamados con insultos, por los que responsabilizó al oficialismo, y agregó respecto al presidente Mauricio Macri: “La llama a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron”.

“Garavano no habló conmigo. Me llamo por Whatsapp y tenía el teléfono en modo avión porque no quería hablar con nadie y le dije: ´Te agradezco, no tengo ganas de hablar´. Es un mentiroso y no paran de tirar basura”, completó.

