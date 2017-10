Vidal pidió a los empresarios “arriesgarse” y salir de la “zona de comodidad”

La gobernadora fue la figura central de la jornada de ayer en el encuentro de IDEA; insistió en su intención de luchar “contra las mafias” y recordó los cambios en la policía bonaerense

MAR DEL PLATA.- Fue recibida como si se tratara de unas de esas celebridades mundiales que dan charlas inspiradoras, que cuentan sus historias de desafíos superados, que surgieron cuando nadie creía en ellos y que son capaces de transmitir sus vivencias a una audiencia ávida. Así fue la intervención de anoche de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , en la apertura del Coloquio de IDEA , un auditorio mayoritariamente de empresarios que siguió sus palabras con devoción y también con una expectativa política a futuro.

Y cuando los había seducido con sus palabras de tono casi pedagógico, Vidal demostró que en ella conviven la sonrisa amable, pero también la política férrea. Lo hizo al pedirles directamente a los empresarios “arriesgar” y “salir de la zona de comodidad” para poder contribuir en forma más decidida con los que tienen más necesidades insatisfechas.

“Nunca hay condiciones perfectas para cambiar. Hay que dar respuestas colectivas, que cada uno de ustedes salga de la zona de comodidad. No hay cambio sin incomodidad. Eso supone salir de nuestra esfera individual, dejar de pensar cuánto me va a redituar a mi gobierno o a mi empresa lo que haga, sino cuánto en la transformación de la Argentina”. Así, con un párrafo contundente en el medio de una charla de tono amigable con Rosario Altgelt, CEO de Latam, quien ofició de entrevistadora, Vidal bajó el mensaje principal que había traído para los empresarios. Ellos la premiaron con uno de los tantos aplausos que intercalaron en sus intervenciones.

No fue tan directa como en algunas ocasiones fue el presidente Mauricio Macri, cuando los llamó a invertir, pero sí les dijo que “tomen riesgos” y “no esperen a que estén dadas todas las condiciones garantizadas”. En todo momento, Vidal pareció intentar sacudir a la audiencia para que se sumen a los cambios que previamente había detallado, como cuando habló de “las luchas contra las mafias”, “el pedido de las declaraciones juradas de bienes a los jefes de la policía” bonaerense, y la decisión de pararse frente a los docentes en las paritarias, a pesar de “saber que íbamos a tener muchos días sin clases”.

Intervenciones

La intervención de Vidal marcó la apertura de un coloquio que va a tener a varios protagonistas políticos, incluido Macri en la clausura, pero que le reservó a ella la estelaridad de la primera jornada. Desde más temprano habían desembarcado los coroneles de Vidal para anticipar su presencia. Estuvieron el jefe de Gabinete, Federico Salvai; los ministros de Economía, Hernán Lacunza y de Justicia, Gustavo Ferrari, así como el secretario general de Gobierno, Fabián Perechodnik; el secretario de Comunicación, Federico Suárez, y el equipo del vocero de la gobernación, Mariano Mohadeb.

Los funcionarios bonaerenses siempre lucen más cautelosos que los nacionales. Uno de ellos admitió que en las conversaciones con empresarios les siguen pidiendo cosas, como rebajas de impuestos. “Cómo hago si estoy todo el día cuidando el peso para acortar el déficit brutal que heredamos”, reflexionó el funcionario. No dejaba al mismo tiempo de elogiar los datos que marcan un repunte en algunas áreas económicas, pero lucía algo frustrado al percibir que los hombres de negocios “a veces siguen creyendo que hay soluciones mágicas y no que se tienen que acostumbrar a un crecimiento menor pero más sostenido”. Después llegarían las palabras de Vidal para sellar el mensaje: “No hay soluciones rápidas, sabemos que los atajos no sirven. Va a llevar tiempo y esfuerzo”. Y para eso apuntó a la elección del domingo 22, porque ese día “se define algo mucho más profundo que la pelea contra la corrupción, enfrentar a las mafias o las obras que estamos haciendo y esperaron los bonaerenses durante años; se define si queremos consolidar un camino de transformación profundo, pensando en los que todavía pelean por su supervivencia”. Como todas sus intervenciones, fue respondida con aplausos.

El mensaje de Vidal había sido precedido por el discurso inaugural del presidente de IDEA, Javier Goñi, quien le dejó el terreno preparado cuando les dijo a sus pares: “Debemos hacer más, no quedarnos callados, hacer un esfuerzo adicional”.

De ese modo sintetizó el intento de instalar una “nueva identidad” para IDEA, no sólo focalizada en las cuestiones empresariales, sino en temáticas institucionales.

Miradas en la cita anual empresaria

Nueva imagen, nuevo logo y más televisión

La edición 53» del Coloquio de IDEA busca mostrar la idea de transformación, a tono con el discurso de la Casa Rosada, que intenta instalar la idea del cambio. Eso se tradujo en la puesta en escena del salón principal del Sheraton, donde se destaca un escenario enmarcado en pantallas gigantes de alta definición. También hubo una caja debajo de las mesas para que los 1000 asistentes intercambiaran, con el programa del encuentro. En esa preparación participó Carlos Pérez, titular de la agencia BBDO.

Una mujer bendita entre los empresarios

La gobernadora María Eugenia Vidal refrendó su capacidad de despertar magnetismo entre la crema del empresariado nacional, anoche, en la apertura de IDEA. La entrevista que le hizo Rosario Altgelt, CEO de Latam, frente a cientos de empresarios, cerró con aplausos prolongados de los 1000 asistentes en el auditorio. Arrancaron en la mesa principal y siguieron por el resto del salón. Los golpes de manos confirmaron una percepción empresaria: Vidal es una figura con una firme proyección de presidenciable.

Expectativas ante una posible visita de Cristina

Aunque dejó el poder en diciembre de 2015 y las encuestas le dan hasta ahora la espalda, Cristina Kirchner sigue siendo una persona de la que se habla mucho entre los empresarios que vinieron a Mar del Plata. El presidente Mauricio Macri ya confirmó su asistencia para el cierre del encuentro, mañana, pero su antecesora también podría llegar a esta ciudad para participar de una contracumbre que suele producirse a metros del Hotel Sheraton, donde se hace IDEA. Aún esperan la confirmación.

Un triplete que tranquilizó los ánimos de todos

Los goles de Lionel Messi frente a Ecuador no sólo le llevaron tranquilidad a la grey futbolera local, sino también a la tribuna empresaria. Los organizadores del encuentro temían que el clima no fuera el mejor, en el caso de una eventual eliminación de la selección argentina de fútbol. Con la albiceleste en Rusia 2018, algunos comentarios se desplazaron hacia la selección chilena, que no clasificó. Quizá se trató de una revancha entre los hombres de negocios por las dos finales perdidas por penales frente a los trasandinos en la Copa América.

http://www.lanacion.com.ar/