Picante debate de los candidatos de la Ciudad

Todos los primeros candidatos a diputados nacionales de la Capital Federal -menos uno- debatieron de cara a las elecciones del 22. Hubo fuertes cruces, chicanas y carpetazos.

Los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires se cruzaron ayer en un debate televisivo de alto voltaje político, en el que no faltaron chicanas, carpetazos y acusaciones filosas, con miras a las elecciones generales del próximo domingo 22.

En los estudios de la señal TN, coincidieron Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Porteña), Martín Lousteau (Evolución), Marcelo Ramal (FIT) y Matías Tombolini (1País), mientras que finalmente no asistió Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) por sus diferencias con el periodista moderador Marcelo Bonelli.

El intercambio más fuerte se produjo entre Carrió y Filmus, luego de que, en el segmento dedicado a la Educación y Desarrollo Humano, la fundadora de Cambiemos (54% en las PASO) le enrostrara su pasado como asesor del Ministerio de Educación a cargo de Susana Decibe durante el menemismo y su participación en la Ley Federal de Educación conocida como la “Reforma Educativa”.

“¿No te sentís responsable de la caída de la Paideia y la civilización en la Argentina?”, le reprochó Carrió, a lo que Filmus respondió: “Eso es falso. Fui secretario de Educación de la Ciudad que no aplicó esa Ley de Educación. Desafiamos a tu gobierno de la Alianza porque no queríamos destruir las escuelas técnicas y nos quería sacar los fondos porque no quisimos”. Incluso, el ex ministro de Educación de la Nación dijo que desde ese cargo impulsó “la ley de educación nacional que votaron todas las provincias” y agregó: “Pero hubo cinco leyes, de educación sexual, de financiamiento educativo, de enseñanza técnica y la ley de educación nacional federal y en todas usted estuvo ausente”.

“¿Querés que te traiga mis certificados de internación? ¡Te los traigo!”, le devolvió la candidata, saliendo de su atril para responder y entregar al resto de los candidatos el proyecto alternativo de minoría que había presentado en 2006 sobre la materia.

Acto seguido, Filmus también escogió a Carrió para hacer su pregunta en el debate y, valiéndose de dos carteles que contenían duras frases que había pronunciado la dirigente contra Mauricio Macri antes de fundar Cambiemos, buscó arrinconarla por su importante vuelco político: “¿Por qué en aquel momento decía que era una alegría que hubiera derrotado a Macri y cómo se lo explicó a los hijos?”, señaló.

“No me arrepiento, yo lo denuncié, fue sobreseído. Sentí que había otra vocación en él. Sabía que lo que ustedes estaban haciendo era terrible, que iba a haber hambre y desesperación en el país. Hice este sacrificio y lloré mucho. Creo que Mauricio va a ser un gran presidente. La pregunta a vos es cómo te juntás con los delincuentes que robaron el país”, devolvió Carrió.

Finalmente, el dirigente justicialista -que en las PASO quedó en segundo lugar, lejos de Carrió- también mostró las boletas que la líder de la CC-ARI compartió con Fernando “Pino” Solanas y la dirigente lo retrucó: “Yo no diferencio a los hombres por su ideología sino por su decencia e indecencia. La oportunidad de no ser Macri padre es una suerte. El problema es muchos de ustedes que llegaron decentes y se fueron corruptos. Yo creo que él quiere cambiar y lo voy a ayudar a que cambie”.

Durante el debate, en el que todos los candidatos se pudieron hacer preguntas y repreguntas con tiempos estipulados de entre 30 segundos y un minuto, Lousteau también fue blanco de críticas por parte de Carrió y de Tombolini por su derrotero político de los últimos años, que incluyó su paso por el kirchnerismo, Cambiemos y ahora en la oposición porteña.

“Sigo defendiendo las mismas cosas que en Unen, que en ECO”, se defendió el candidato, a lo que Tombolini agregó: “Lo curioso es que hoy te estás presentando para un cargo que no finalizaste porque te fuiste como embajador. ¿En 2019 te vas a postular para otra cosa?”.

“Me parece extraño que preguntes eso viniendo del espacio de Sergio Massa, donde hubo candidaturas testimoniales. En cada ocasión donde he podido contribuir con el país, lo he hecho”, reprochó Lousteau.

También el ex ministro de Economía volvió a cruzarse con Carrió, luego de que él la interrogara sobre “cómo se puede resolver el ajuste” después de las elecciones: “Vos entraste conmigo de diputado y no te conocía y todavía no te conozco. No sé donde estás. No sos confiable”, le dijo ella.

“Tu espacio no es el único que tiene independencia política. El nuestro también. ECO, Unen y Evolución, donde vos también estuviste”, le espetó entonces Lousteau a su ex socia política.

En respuesta, Carrió aclaró: “Yo no tengo obediencia debida ni en oposición ni en el gobierno. En contra de los pobres y de los jubilados no voy a votar y eso lo tiene claro el gobierno. Los aumentos van a ser escalonados”.

Una perlita fue el momento en que a Carrió le tocó preguntarle a Tombolini en el segmento de “Seguridad y Justicia’: “No sé qué preguntarle… Me tildé… Yo no tengo nada que ver con tu jefe. Es un hombre siniestro, vinculado al narcotráfico y con el fiscal Novo. No tengo nada con vos, así que no tengo nada que preguntarte”, sorprendió, al aludir a Massa.

Otro tenso intercambio se produjo cuando Lousteau lo interrogó a Filmus por los funcionarios kirchneristas procesados y por el nivel de corrupción en la última década y sobre su capacidad de independencia en la Cámara de Diputados.

“Todo hecho de corrupción tiene que ser sancionado y para eso está la Justicia, que tiene que resolver. No hay cuestión ideológica respecto de la corrupción. Cualquiera que se quede con un peso que no es propio merece juicio y castigo”, sostuvo Filmus y, acto seguido, levantó una tapa del diario Clarín en la que se titulaba un artículo con su renuncia a la comisión que analizaba el pliego de César Milani para conducir el Ejército.

Pero Filmus también tuvo su encontronazo con Ramal, luego de que aprovechara su tiempo para proponerle que acompañara una “agenda de temas comunes” en el Congreso para “parar el ajuste que quiere imponer el gobierno”.

“¡Es un compromiso no creíble con ustedes! ¡Son los responsables de la consolidación del impuesto a las ganancias sobre el salario, de la miseria jubilatoria! Lo que estás diciendo es una maniobra. Vamos a votar en contra de la reforma laboral, del sistema de salud y educativo con independencia política frente a todos los que gobernaron. El voto en contra del FIT contra todo el paquete de ajuste macrista no está en duda. El de ustedes no sé”, completó Ramal.

Por su parte, la candidata a diputada por Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió afirmó que “hay un 20 por ciento de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile con la RAM”, la organización Resistencia Ancestral Mapuche.

“Hay 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con la RAM. Pero hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida”, sostuvo Carrió al participar de un debate televisivo con sus rivales electorales de cara a los comicios generales del domingo 22.

Tras ser interpelada por la desaparición forzada de Maldonado en Chubut por el candidato del FIT Marcelo Ramal, la referente de Cambiemos señaló que está “trabajando” personalmente en el caso y ratificó que “el Gobierno no tiene nada que ver” con el hecho.

“Yo quiero la aparición con vida y estoy investigando. Estoy trabajando en eso. No sé si está en Chile. Cuando sepa que no está en Chile voy a hablar”, sostuvo, luego de que Ramal la cuestionara por haber mantenido varias semanas de silencio tras la desaparición del joven en una protesta de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen el pasado 1 de agosto.

Incluso, la líder de la Coalición Cívica-ARI remarcó que, además de Maldonado, “hay miles de desaparecidos”, puso como ejemplo el caso del testigo Luis Geréz y remarcó: “Nosotros nunca lo usamos políticamente”.

https://www.diariopopular.com.ar