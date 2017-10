El Tribunal rechazó la nulidad del juicio contra De Vido que se negó a prestar declaración indagatoria

El Tribunal Oral Federal 4 que juzga al ex ministro ordenó que prosiga el juicio, mientras que el diputado sólo pasó al banquillo de los acusados para dar sus datos personales.

El Tribunal Oral Federal 4 que juzga al ex ministro de Planificación Julio De Vido rechazó un pedido de nulidad y absolución hecho por su defensa por lo cual continuará el juicio que se le sigue por la tragedia del tren de Once, según la resolución leída este mediodía en el debate. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se negó hoy a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo juzga por la tragedia de Once, y sólo pasó al banquillo de los acusados para dar sus datos personales.

http://www.telam.com.ar