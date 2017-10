Cristina Fernández dijo que no volvería más a la mesa de Mirtha Legrand

La ex presidenta Cristina Fernández afirmó hoy que la conductora Mirtha Legrand es “una persona mala” porque “puso en duda” que el cuerpo de su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, estuviera dentro del cajón durante su velatorio, y advirtió que “esto habla, más que de la persona intelectualmente, de la condición humana”.

“Hay cosas que son demasiado fuertes, demasiado malas porque una cosa es ser duro, una cosa es ser crítico, hipercrítico, pero ver a una familia, como estábamos mis dos hijos (Máximo y Florencia) y yo, parados con el cajón, y decir que ‘dicen que no está adentro’, eso no es ser hipercrítico, eso es ser una persona mala y yo no soy mala”, enfatizó.

La candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana también advirtió que ella “podría haber dicho cosas con sus hijos (los de Legrand), cosas que tomaron estado público y no” porque “hay cosas que hablan, más que de la persona intelectualmente, de la condición humana”.

“Así que no iría” a la mesa televisiva de Mirta Legrand, remató la ex mandataria, quien repasó que estuvo “varias veces en el programa, antes que Néstor fuera presidente, cuando era senadora, cuando Néstor era presidente, pero no había asumido, y hasta creo que ella fue una vez a Santa Cruz”.

