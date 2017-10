Es temporada de elecciones y vuelven las encuestas: ¿Cuál fue el costo político del caso Maldonado?

Según las encuestas, la imagen del presidente no se vio afectada por el impacto mediático del caso Maldonado.

Santiago Maldonado había desaparecido el 1 de agosto pasado, pero fue el gran presente durante parte de la campaña y las PASO del 13 del mismo mes. El caso cobró gran repercusión en los medios y en las redes sociales. Al respecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió que se deje de hacer uso político del joven y que se permita el avance de la investigación.

Sin embargo, ya era demasiado tarde, el lamentable caso se trasformó en un ícono de la oposición y en un caballito de batalla electoral. Por tal motivo no es raro que las encuestadoras salgan a medir el impacto del caso. Las mediciones arrojaron resultados presentados a continuación.

*Los encargados de realizar esta encuesta fueron Giacobbe & Asociados S.A.P ara la misma se utilizó una muestra de 1500 casos y el cuestionario se realizó entre el 6 y el 8 del corriente.

El 93,9% de los encuestados manifestaron estar enterados del caso Maldonado en septiembre de 2017. La imagen del presidente se mantiene positiva para un 57,1% y negativa para el 33,8%, mientras que Patricia Bullrich un obtuvo un 52,9 % de apoyo contra un 37,5% de rechazo.

Consultados sobre su opinión, el 49,5% consideró que todo el caso se trató de una “operación del kirchnerismo para ensuciar al gobierno”, mientras que el 33,% optó por “creo que se lo llevó Gendarmería. Sólo el 16,6% se inclinó por responder que no sabían o preferían no contestar.

Por su parte, el 70% consideró que los miembros del RAM (resistencia Central Mapuche), la agrupación de la que participaba Maldonado, “son violent0s”. En la vereda contraria, los ven “pacíficos” el 26,1% y el 3,1% no emitió opinión.

En cuanto a la opinión sobre el desenlace del caso, el 39,8% cree que “no va a aparecer nunca”; el 22,3% que “va a aparecer vivo en algún lugar sin responsabilidad de Gendarmería”; el 17,5% qu “va a aparecer muerto porque lo mató Gendarmería”; y el 17,1% que “va a aparecer muerto sin responsabilidad de Gendarmería”.

Finalmente, el 68,5% manifestó que el impacto del caso no le ha hecho modificar su voto para las elecciones de octubre; un 15,4% cambiará en favor del oficialismo; y un 10,1% en favor del kirchnerismo.

Retamar & Asociados realizó otro sondeo de opinión al respecto y los resultaron arrojaron que el 39% no culpa al Gobierno ni a Gendarmería por la desaparición de Maldonado; el 31% sí lo hace y a un 9% le “resulta indiferente”. En este sentido, un 44% de los encuestados consideró que “aún no se sabe qué pasó con Maldonado, por lo tanto no hay que culpar a nadie”.

Consultados sobre la posibilidad de que el caso sea algo “armado por el kirchnerismo y la izquierda para desestabilizar al gobierno y sacar algunos votos más en octubre”, el 40% se mostró “de acuerdo”, el 15% “muy de acuerdo”, el 12% “en desacuerdo”, el 14% “muy e desacuerdo”, y a el 10″ le “resulta indiferente”.

La situación en general del país

Camino a las elecciones no pueden faltar los sondeos de opinión pública sobre la situación política y económica del país. Retamar & Asociados también fueron los encargados de elaborar un cuestionario sobre el tema.

Consultados sobre “la situación general del país” el 38% la ve “regular para bien”; el 25% “regular para mal”; el 12% “bien”; y sólo el 10% optó por “mal”. Asimismo, el 45% opinión que la situación mejorará el próxima año, mientras que el 11% cree que empeorará. Entre los moderados, el 34% considera que la situación estará “igual de bien” y el 7% que estará “igual de mal”.

Sobre la percepción de la inflación el 47% cree que “bajó algo”, el 26% que ¨está igual¨, el 13% que “aumentó algo”, el 6% que “bajó mucho” y el 5% que “Aumentó mucho”.