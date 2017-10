Cristina Kirchner: “Voy a insistir con el pedido de unidad hasta el último minuto del proceso electoral”

La ex presidente se reunió con pequeños y medianos empresarios en Ituzaingó y volvió a reclamar un acuerdo entre toda la oposición. “Es necesario lograr la unidad del voto opositor”, sostuvo

La ex presidente y candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, visitó la localidad bonaerense de Ituzaingó y volvió a pedir “un gran acuerdo opositor” para intentar obtener un triunfo en las elecciones generales de octubre.

El último lunes, publicó una carta abierta en la que propuso que todos los sectores de la oposición se unan para “frenar el ajuste” que, según precisó, tiene planeado el gobierno de Mauricio Macri para después de los comicios.

“No les pedimos el voto para nosotros, sino que ofrecemos nuestra boleta para que pueda representar su voto opositor y trabajar en conjunto por un cambio de rumbo económico en el futuro y el respeto al Estado de derecho en el presente”, sostuvo ayer la ex mandataria.

Tras reunirse con pequeños y medianos empresarios, trabajadores y comerciantes del distrito, Cristina volvió a hacer hincapié en el acuerdo opositor. “Voy a insistir con el pedido de unidad hasta el último minuto del proceso electoral”, indicó.

“Ayer cuando lancé la carta a todos los electores y electoras de la provincia pidiendo la unidad del voto opositor tuvo que ver con el mandato de las urnas del 13 de agosto donde dos de cada tres bonaerenses le dijeron que no al ajuste”, sostuvo durante una rueda de prensa.

En este sentido, la candidata a senadora aseguró: “Hasta el último minuto y hasta el último día voy a insistir con la unidad para frenar y decirle no al ajuste”.

“Es necesario lograr la unidad del voto opositor no para que gane Cristina o pierda Macri. El que no tiene que ganar es el ajuste, porque si gana el ajuste empeorará la situación no sólo de los trabajadores asalariados, que van a tener el impacto de lo que quieren hacer con la precarización laboral, sino del conjunto de la sociedad que también tendrá el impacto del aumento de las tarifas que están postergando para después de las elecciones”, sostuvo.

Cristina compartió la recorrida junto al intendente local, Alberto Descalzo, y al candidato a senador Jorge Taiana. Visitó y conversó con los trabajadores de la fábrica Adox S.A. dedicada al desarrollo e innovación de nuevas tecnologías orientadas a la agroindustria.

Luego se reunió con empresarios, comerciantes e industriales del distrito, quienes le manifestaron su preocupación por la crisis que se encuentran atravesando, motivo por el cual a principios de mes, ante un pedido de la Unión de comerciantes, industriales y a fines de Ituazaingó, el jefe comunal declaró la emergencia económica de la pequeña y mediana empresa en el municipio.

http://www.infobae.com