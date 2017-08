“No resuelve nada, le complica la vida a la gente, se la ha desordenado. Se superponen las facturas y no resuelve nada”, aseveró el presidente de la asociación Defensa de Usuarios y consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, respecto a la posibilidad de refinanciar las facturas de gas en hasta cuatro cuotas, dispuesta por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

El presidente de la asociación Defensa de Usuarios y consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió este viernes (25/08) que la posibilidad de refinanciar las facturas de gas en hasta cuatro cuotas “no resuelve nada” y afirmó que “la gente se endeuda para pagar un servicio público”.

“No resuelve nada, le complica la vida a la gente, se la ha desordenado. Se superponen las facturas y no resuelve nada”, aseveró.

En declaraciones a radio El Mundo, el dirigente explicó que “la gente se endeuda para pagar facturas de un servicio público” y dijo que “el Ministerio de Energía ha generado en miles de hogares graves problemas”.

“Las facturas que han venido en este bimestre son realmente impagables para mucha gente. Facturas para jubilados de 4 mil o 6 mil pesos, para trabajadores de hasta 12 mil pesos, evidentemente implica que esa familias que recibe esos montos se les haga imposible pagar en una vez esas facturas. En realidad, se les hace imposible pagarlas”, expresó.

Bussetti afirmó que “son decenas de miles de usuarios” los que tienen problemas para abonar las facturas de gas, y cuestionó las “dificultades” que existen para acceder a la tarifa social.

“Creemos que no lo beneficia al consumidor, lo que hace es sobreendeudarlo. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, va a impactar socialmente”, resumió.

Por pedido del ministro de Energía, Juan José Aranguren, las boletas de gas que las distribuidoras emitan desde hoy para el sector residencial se podrán pagar en cuatro cuotas mensuales sin interés, para atenuar el impacto de los dos aumentos tarifarios que se acumularon desde el invierno de 2016.

La medida será para las facturas que se emitan desde hoy (no aplica retroactivo) y hasta el 31 de octubre, excepcionalmente, en el sector residencial que no tiene tarifa social. En tanto, no habrá cambios para la industria, el comercio y las entidades de bien público.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) notificará en las próximas horas a las empresas distribuidoras un pedido para que facturen en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas el importe a pagar por el consumo residencial de gas natural del bimestre julio-agosto.

