Tras colocar su nombre en patrulleros, la intendenta fue por el suministro eléctrico.

Es bien sabido que en los últimos tiempos las facturas de luz llegaron con cifras irrisorias, imposibles de pagar para muchos usuarios. Pero eso no habilita a “colgarse de la luz”, para seguir teniendo el servicio. La intendenta de La Matanza lo sabe, pero… a TN y La Gente llegaron fotos que demuestran que Verónica Magario no para con el “autobombo”. No le alcanzó con ponerle su nombre a los patrulleros del Municpio, ahora también lo hizo en una obra de Edenor.

Nobleza obliga, la empresa de electricidad puso un cartel pidiendo disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas, y que están trabajando para mejorar el servicio. Ahora, ¿era necesario que Magario colgara al lado otro cartel con su nombre diciendo que estas obras benefician a todos?