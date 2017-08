Además de la declaración de un ex embajador, salió a la luz un audio que confirma las negociaciones del canciller del kirchnerismo, Héctor Timerman, con el gobierno iraní.

El audio, publicado por la Agencia Judía de Noticias, es una conversación telefónica entre el director de esa agencia, Daniel Berliner, y el ex ministro de Relaciones Exteriores.

Según relata Berliner, recibió un llamado de Timerman el 6 de abril de 2011 donde dio detalles de su encuentro con el presidente Bashar al-Asad.

“Lo que le dije al presidente sirio era que nosotros nunca íbamos a dejar de forzar a Irán a ir a un juicio, eso fue lo que le dije, no le dije que interceda, nada, solamente le dije: ‘Como usted es amigo, aprovecho’. Yo en realidad no lo iba a ver a él, yo iba a ver al canciller sirio [Walid al-Mohalem], que me había invitado. Yo quería ir para hablar de este tema justamente y el canciller me dice: ‘Mirá, el Presidente está en Aleppo, pregunta si vos querés ir a tomar un café con él’. Le digo que no puedo porque me voy. ‘Pero él pone el avión a tu disposición porque vos debés estar muy agradecido por la vez anterior’. Está bien, a un presidente nunca le vas a decir que no”, se escucha relatar a Timerman, quien se encontraba a punto de realizar una visita oficial a Israel.

El director de la Agencia AJN también consideró que Timerman se mostró molesto por la nota de Diario Perfil del 26 de marzo del 2011, donde el periodista Pepe Eliaschev, actualmente fallecido, había revelado la reunión y las negociaciones entre Irán y Argentina.

“Nunca pensé que Eliaschev fuera tan irresponsable. No tiene nada, nada, y la peor parte de todas es cuando dice: ‘Yo no puedo garantizar que esto sea cierto’”, se lo escucha decir a Timerman en el audio, sin embargo, él mismo relata una serie de eventos similares a las publicadas por el periodista y a las declaradas recientemente por el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad.

“Tomé el avión con el canciller, y cuando estábamos con el presidente le dije: ‘Mire, yo vine a hablar con el canciller porque estuvimos hablando de esto en septiembre, y yo creo que sería muy importante que Irán entienda que no hay vuelta atrás del juicio; como en la Argentina no puede ser porque si la persona no está presente no se puede hacer un juicio, la Argentina ofrece que sea algo internacional como lo de Lockerbie [Se refiere al juicio llevado a cabo en Holanda contra los dos ciudadanos libios acusados del atentado contra un avión norteamericano de Pan American en 1988 donde murieron doscientas setenta personas], que se haga en un tercer país o en varios países, en algún organismo internacional de justicia, con todas las garantías, pero algo tiene que haber’”, continúa Timerman, a lo que el presidente iraní habría respondido: “’Yo entiendo, voy a ver si lo transmito’. No me dijo que lo iba a transmitir, es ridículo lo que dicen los tipos porque justamente fue todo lo contrario”.

Según la declaración de Ahuad ante el fiscal Gerardo Pollicita, Timerman mantuvo una reunión secreta con el canciller y el presidente iraní en enero del 2011. El encuentro siempre había sido negado por la administración de Cristina Kirchner, sin embargo, estos nuevos datos podrían complicar la situación judicial de los funcionarios investigados en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

El audio, los estractos de la conversación forman parte del libro de Berliner, “Memorándum, la trama secreta del acuerdo con Irán”.