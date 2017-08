La confirmación surgió del círculo más íntimo de Sergio Massa. “La reunión fue en General Rodríguez, en una propiedad de Wado de Pedro. Está todo bien, vamos a ir viendo como nos acomodamos sin herir susceptibilidades”, confirmó un alfil de su equipo personal.

La reunión se había planteado en al menos dos ocasiones antes de las PASO, pero era muy riesgoso mostrarse juntos. Según un legislador massista, “la reunión era fácticamente imposible. Además todo era un caos. Recibíamos llamados de Florencio Randazzo y de La Cámpora por igual”. Hoy, con las cartas echadas y algunas previsiones tomadas de antemano, la reunión fue finalmente posible.

El debate de los últimos días era si el candidato de Un País optaría por reunirse con Florecio Randazzo o con Máximo Kirchner. Muy cerca de Sergio Massa aseguran que los llamados randazzistas no pararon de llegar desde el día posterior a las PASO, pero nunca estuvo en la intención del ex intendente de Tigre reunirse con el ex ministro de Transporte. Justo antes de irse de vacaciones con Malena Galmarini a festejar un nuevo aniversario de casados, Massa decidió reunirse con Máximo Kirchner.

De un lado y del otro comenzaron a planear la logística. La reunión finalmente fue en General Rodríguez, en una propiedad de Wado de Pedro. “No se habló de una unión en los papeles, pero seguramente vayamos avanzando en un armado en los hechos. Hay que ver cómo nos acomodamos. Somos muchos y no hay que lastimar a nadie”, afirmó un testigo massista. Desde el sector que nuclea a los candidatos de Unidad Ciudadana, deslizaron una frase sugerente: “Es una lástima que Sergio no se haya acercado antes. Con él adentro del peronismo, no tenemos rival”. (www.REALPOLITIK.com.ar)