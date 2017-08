Jorge Corona (75) fue intervenido este martes por una afección cardíaca y le colocaron cinco stents. El humorista se encuentra internado en La Trinidad y está recuperándose en terapia intermedia.

Comenzó con los síntomas el domingo al mediodía después de una función. Al día siguiente, su ex mujer, Mónica, decidió llamar a emergencias porque tenía fuertes dolores de cabeza y los médicos decidieron internarlo y colocarle cinco stents. Según su testimonio, los profesionales lo atendieron justo a tiempo porque corría posibilidades de sufrir un infarto.

“Lo internamos el lunes a la madrugada, lo operaron y le pusieron cinco stents. Ahora está mejor, lúcido. Pero va a tener que corregir el tema del tabaco, hay que ser muy estrictos porque tiene 75 años y él cree que lo puede manejar y tomar las medicaciones como se le da la gana”, contó Mónica a Teleshow.

“Algunas pastillas las toma, otras se las olvida, no tiene constancia con las cosas. No puedo controlar lo que fuma, más que decirle que no lo haga. Mañana me van a dar los resultados de todos los análisis que le hicieron hoy”, dijo.

En septiembre del año pasado el humorista sufrió un infarto y en aquella ocasión le colocaron dos stents en el mismo centro médico.

