Un ex embajador confirmó algo que siempre había sido negado por el Gobierno kirchnerista. Ahora el fiscal Pollicita pedirá la indagatoria de los funcionarios involucrados.

Roberto Ahuad, ex embajador extraordinario y plenipotenciario en Siria, confirmó ante la Justicia que Héctor Timerman mantuvo una reunión secreta con el canciller iraní, Alí Akbar Salehi. El encuentro tuvo lugar en Aleppo en enero de 2011.

Ahuad prestó testimonio ante el fiscal Pollicita y le confirmó que el motivo del encuentro, siempre negado por el gobierno de Cristina Kirchner, fue el acuerdo de las condiciones del Memorándum de entendimiento Argentina-Irán, que fue firmado en 2013.

Según el ex embajador, Timerman viajó de manera imprevista a Damasco. Quien prestó declaración relató que en ese momento se encontraba de vacaciones, y debió suspenderlas por la llegada del canciller argentino.

Una vez en Damasco, Timerman viajó en un vuelo privado enviado por el presidente Bashar al-Assad, que salió del área militar del aeropuerto de esa ciudad. El destino fue secreto, aunque por comentarios de funcionarios sirios pudo saber que se encontró en Aleppo con el canciller iraní Salehi, el embajador iraní en Damasco y el propio Al Assad.

Previamente, antes de tomar el vuelo con destino secreto, Timerman se había reunido con el canciller sirio, Walid al-Mualem. Después de esta declaración, Pollicita podría pedirle al juez federal Claudio Bonadio la indagatoria de Cristina Kirchner, su ex ministro de Relaciones Exteriores, y de otros funcionarios involucrados.

En su momento, esta reunión secreta había sido informada por el periodista fallecido Pepe Eliaschev. Por su parte, cobran fuerza los argumentos presentados por el también fallecido Alberto Nisman, ex titular de la UFI-AMIA.

El ex fiscal había denunciado una maniobra de encubrimiento que involucraba a Kirchner, Timerman, al diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque; a los piqueteros Luis D´Elía y Fernando Esteche (ex dirigente de la agrupación Quebracho); al ex juez en lo criminal, Héctor Yrimia; a Ramón Bogado, sospechado de ser un servicio de Inteligencia; y a Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el comerciante argentino de origen libanés acusado de ser el vínculo entre la Rosada y Teherán.

Cabe recordar que la denuncia presentada por Nisman fue reabierta a mediados de 2015 por decisión de la Cámara Federal de Casación. Inicialmente, la causa había quedado a cargo del juez federal Ariel Lijo, aunque terminó en manos de su par, Claudio Bonadio, ya que éste ya tramitaba otra investigación por supuesta “traición a la Patria”. En junio de este año Cristina Kirchner recusó al magistrado.

Por su parte, en febrero de 2017 el fiscal Pollicita amplió la imputación e incluyó al ex jefe de la ex SIDE, Oscar Parrilli; al ex ministro de Planificación en el kirchnerismo, Julio De Vido; a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; y al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini.