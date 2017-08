LAS CUENTAS DE MAGARIO: UNA PLAZA 23 MILLONES, UNA CANCHITA DE PATINAJE 9,7 MILLONES Las cuentas a Magario no le cierran por ningún lado y claro tienen a Roberto Feletti como secretario de finanzas acusado por el Fiscal delgado de estar en las coimas de Odebretch.

Pero veamos algunos casos:

Los pliegos para la construcción de una cancha de hockey y una plaza por más de 9 millones y medio y 23 millones de pesos, respectivamente, encendieron la alarma de la oposición matancera, que olfatea la creación de una caja paralela del municipio.

La puesta en valor de plazas y la millonaria construcción de una cancha de hockey sobre césped parecen ser prioridad en La Matanza. En el distrito donde gobierna Verónica Magario y es una sombra permanente en la gestión el exintendente Fernando Espinoza hay, a simple vista, muchas otras necesidades más urgentes.

En diciembre del 2016, en el Boletín Oficial del municipio publicaron la licitación N°199/16, referente a la contratación y ejecución de la obra de la puesta en valor de la plaza El Periodista Islas Malvinas, por un presupuesto de $ 23.012.270,02.

Pero ahora se suma otra licitación que pone más en alerta a toda la oposición, ya preocupada por las exorbitantes licitaciones cifras que se destinan a algunas obras. Se trata de la construcción de una cancha de hockey en el Polideportivo Alem, de Ramos Mejía, por una suma de $ 9.700.000.

Los montos quedaron expuestos no sólo por la aparición de licitaciones similares en otros distritos por un precio totalmente inferior, sino también por el testimonio de un dirigente del club Alem. El directivo (quien pidió reserva de identidad) le reconoció a La Tecla que “como mucho, la cancha de hockey que quieren hacer en nuestras instalaciones no puede superar los dos millones de pesos”.

Si se compara con otras ofertas realizadas por diversos municipios bonaerenses, el monto de las licitaciones exhibe aún más lo abultado de la cifra. Por caso, en Castelli, para la adquisición y colocación del césped artificial de fabricación nacional con arena incorporada para un cancha de hockey, el presupuesto total es de $ 2.230.000, es decir, $ 7.470.000 más barato que en La Matanza. Incluso, si se retrocede en el tiempo, en el año 2014, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli destinó poco más 12 millones de pesos a construir cinco canchas de hockey con césped sintético en los municipios de Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Florencio Varela, General Belgrano y Moreno. En promedio, aquella inversión destinó $ 2.500.000 para cada cancha, algo así como $ 7.200.000 menos que los gastos matanceros.

Si se corre el eje hacia la licitación para la puesta en valor de la plaza El Periodista e Islas Malvinas, por la que el municipio conducido por Magario llamó a licitación por más de 23 millones de pesos, las comparaciones vuelven a ser odiosas para la gestión local. En San Miguel, la misma tarea para la plaza Bramante dio lugar a una licitación por $ 1.700.050 (poco más de 21 millones de pesos menos).

Así las cosas, dentro de este punto, el antecedente de una investigación realizada por La Tecla sobre una serie de licitaciones para mantenimiento y puesta en valor de plazas, que en octubre del 2016 llevó adelante el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también exacerba el sobredimensionado monto calculado en La Matanza.

En aquella oportunidad, el jefe comunal randazzista llamó a ofertar por 45 millones de pesos para realizar tareas de mantenimiento y puesta en valor en seis plazas de su distrito. La jugada cau-só revuelo en el ámbito local. La oposición tildó a Katopodis de destinar cifras exageradas para las refacciones. El dato que más escandalizó al mundillo de la política sanmartinense fue uno en particular: haber estimado un presupuesto que rozaba los $ 12.000.000 para mejorar la plaza Ader.

Dos meses más tarde de la publicación de aquella licitación, desde la esfera matancera no ahorraron esfuerzo alguno para doblegar a la gestión de Katopodis y presentar una licitación que, por la misma tarea, casi duplicó el monto.

El concejal de Cambiemos, Miguel Calvete, se quejó por la falta de nuevas empresas en las licitaciones matanceras: “Siempre son los mismos proveedores los que ganan; a aquellas empresas que quieren ingresar, las impugnan o las objetan”. Además, el edil consideró exagerada la suma de las licitaciones por la cancha de hockey y la puesta en valor de la plaza; por tal motivo adelantó que formará “un grupo de veedores”, en el que “ingenieros matriculados evaluarán cada una de las obras”.

Por su parte, Fernando Asencio, vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza, Fernando Asencio, cuestionó el manejo de las licitaciones. “Nunca fueron claras. Hemos hecho un montón de pedidos de informes; algunos han llegado hasta la Justicia penal y muchos al Tribunal de Cuentas”, señaló.

Además, el concejal massista puntualizó: “A mi entender llaman a licitaciones exorbitantes para que nadie gane y terminen haciendo contrataciones directas”. En ese sentido, el edil detalló el mecanismo al cual se aferran en la gestión matancera: “La lógica indica que en una licitación pública, cuando no hay oferentes hay que llamar a licitación privada y, después, a concurso de precios, para terminar contratando directamente”.

En tanto, Miguel Racanelli, edil de Cambiemos-UNA, en diálogo con La Tecla señaló que existe complicidad del Concejo Deliberante. “Desde hace muchísimos años han tenido mayoría absoluta en el Concejo Deliberante y lo usan como si fuera una escribanía”, apuntó el edil. Además consideró que en la gestión de la intendenta Verónica Magario, “las empresas beneficiadas con las licitaciones son siempre las mismas”.

DENUNCIADO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Y como si esto fuera poco… seguimos

El 27 de mayo por primera vez se reunió el Consejo Deliberante de La Matanza y con una mayoría ajustada, el oficialismo aprobó el Informe de Rendición de Cuentas del año 2015, último mandato de Fernando Espinoza.

La oposición cuestionó en varios puntos el Informe, empezando por las irregularidades e inconsistencias con respecto al presupuesto municipal votado para el 2015. A pesar de su rápida aprobación, Fernando Asencio, concejal massista, elevó la denuncia al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. En el texto detalla que “se han realizado gastos por la suma de $ 6.517.772.309,77 sin brindar detalle y comprobante alguno, sumado a que dicho ejercicio sobrepasó el presupuesto original en más de un 103% ($ 3.320.953.113,33)”. Los concejales opositores del PRO y el Frente Renovador evalúan si llevar el caso a la justicia. Aunque cuando hicieron su descargo en el Concejo Deliberante aclararon que “no quieren ser una oposición destructiva” ni “obstaculizar”.

Cuentas que no cierran

El Informe de Rendición de Cuentas presenta varias irregularidades: alteraciones de los porcentajes destinados a distintas áreas y recortes arbitrarios del presupuesto previsto para diversos sectores. Por ejemplo, en el ítem del “estacionamiento medido” figura una recaudación igual a cero. Como pasa a nivel nacional, el agujero negro también es el punto de la “inversión pública”. Junto con que son 602 millones de pesos previstos para el presupuesto de salud del municipio los que no se invirtieron, bajando discrecionalmente del 27 % previsto a un 17 %. Algo similar sucede con los fondos previsto para medioambiente.

Fallo del trib de Cuentas sobre la Matanza by Hector Alderete on Scribd



PLAZO FIJOS PERSONALES “LA GRAN NESTOR”

Es uno de los 143 puntos que el oficialismo de La Matanza no respondió en la polémica rendición de cuentas de Fernando Espinoza, que acaba de ganarse una denuncia en el Tribunal de Cuentas de la provincia, presentada por el massismo.

Pero no es punto menor. Se tratan de cerca de 1500 millones de pesos que tiene guardado el municipio que conduce Verónica Magario, en medio de una complicada situación económica y en el territorio donde se agita el estallido social del Conurbano.

No es un secreto y en rigor son varios los distritos que colocan sus fondos y recursos en el circuito financiero. La pregunta es si corresponde semejante cantidad en momentos de necesidad extrema. Hay también una cuestión ideológica que se le critica al macrismo de manejar al país como una empresa, que por lo visto se replica en los gobiernos peronistas.

En la rendición de cuentas de la gestión 2015, el oficialismo declara haber obtenido casi 440 millones de pesos en intereses. Para este año prevé un rendimiento de sus bonos y plazos fijos por 190 millones, y se estima que este monto superará el declarado el año pasado, por mejoras en los intereses.

En tanto, y mientras aumentan los intereses y el municipio se fondea con estos recursos, Magario le reclama a Vidal por mayores prestaciones de parte de Provincia.

“Se trata de rentas de la propiedad, con intereses por títulos y valores; intereses por bonos, donde está el bonad 2016, los bonos linked (ligados al dólar); por letras del tesoro de la Provincia y también por letras del Banco Central; además de un jugoso plazo fijo en el Banco Provincia”, detalló el concejal Fernando Asencio, que intenta descular el velado manejo de Hacienda del municipio.

“Todo eso da un total de 440 millones de pesos en rendimiento, o sea de intereses que ganaron sólo el año pasado. Hay que tener en cuenta que el bono linked subió mucho en 2015, y los otros bonos subieron mucho en el último trimestre de 2015”, agregó el edil massista.

“Nuestro cálculo, que hicimos con especialistas del Frente Renovador, es que tienen de capital alrededor de 1350 millones de pesos guardados. Y no estamos muy errados. Hemos pedido por escrito esta información, y no la dieron”, aseguró Asencio.

ODEBRECH Y SU SCRETARIO FELETTI

El Secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti, reaccionó este miércoles al anuncio de que el fiscal federal Federico Delgado había pedido su indagatoria por el presunto pago de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht para la construcción de plantas de agua potable y desagües de la empresa AySA en la provincia de Buenos Aires

Odebrecht: el fiscal Delgado pidió la indagatoria de Feletti, Wagner y Ben

La lista incluye a otras 31 personas que están bajo la lupa de la Justicia por la construcción de una planta de AySA

Una de las causas que se tramitan en la Argentina y que puso bajo la lupa a la constructora brasileña Odebrecht podría tener movimiento en los próximos días. Es que el fiscal federal Federico Delgado pidió que sean citadas a declaración indagatoria 34 personas, entre las que se encuentran ex funcionarios y empresarios.

En la nómina a la que accedió Infobae se destacan los nombres del ex viceministro de Economía del kirchnerismo, Roberto Feletti, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el ex titular de AySA, Carlos Ben. Los pedidos de indagatoria se basan en los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fueron solicitados al juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que se investigan la construcción de la Planta Depuradora del Bicentenario en Berazategui y la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre.

La primera obra estuvo a cargo de las empresas Camargo Correa S.A. y Esuco –esta útima de Wagner– y la segunda de Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAICI y José Cartellone Construcciones Civiles SA.

El fiscal Delgado pidió indagatorias para directivos de todas esas compañías. Entre ellos, Mauricio Couri Ribeiro, quien fue máximo directivo de Odebrecht en la Argentina en el período en el que la compañía reconoció que pagó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014.

También solicitó las indagatorias de Feletti, Ricardo López Antonelli, Roberto Fabián Ríos, Esteban Alejandro Acerbo y de Enrique Osvaldo Arceo, ex presidentes del Nación Fideicomiso, entidad que financió parte de las obras. Y de Fabián López y Edgardo Bertolozzi, ex titulares de la Agencia de Planificación, quienes debieron supervisar las obras.

El fiscal destacó en su dictamen que la planta de Tigre tenía un valor inicial de 2.293.323.243,33 de pesos y terminó costando 5.150.390.531,94. Lo mismo con la de Berazategui: de 398.152.391,91 a 658.407.693,42 de pesos. “La necesidad de hacer obras derivó en corrupción”, sostuvo.

Delgado basó su acusación en una auditoría que realizó el Centro Argentino de Ingenieros. La conclusión fue que “en ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas”.

Y esto es el principio de los negocios pocos claros de la Gestión Magario y Espinoza …