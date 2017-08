El objetivo principal de Cristina Fernández son los votos de Florencio Randazzo. Se trata de casi 6 puntos que puede ‘pescar’ de un electorado que considera afín a ella, más que el massismo y que le sirven para desempatar una elección que fue muy pareja en las PASO. Ayer (17/8) Walter Festa le pidió al exministro de Transporte que baje su candidatura. Juan Abal Medina reconoció que hubo otros llamados en el mismo sentido. En tanto, intendentes que jugaron con Randazzo y que hicieron una mala elección en sus distritos intentan salvarse en octubre y dejarían el frente CUMPLIR. Un caso explícito es el intendente de Salto, Ricardo Alessandro que habló de “certificado de defunción”. Otros jefes comunales ya hablan con el cristinismo, otros son seducidos por el Gobierno nacional para no dejar a Randazzo y mantener en pie la lista en octubre para no sumarle votos a Unidad Ciudadana. Los gobernadores también intervienen. Juan Manzur se contactó con Sergio Massa para darle su apoyo y frenar a Cristina y otros gobernadores peronistas ya no lo cuentan a Florencio que en medio de todo esto asegura que no se bajará pero ve a octubre cada vez mas lejos.

Florencio Randazzo, presionado para bajarse intenta llegar a octubre

La mala elección que hizo Florencio Randazzo en las PASO está haciendo temblar su candidatura para octubre. Los casi 6 puntos que consiguió en las primarias fueron un fiasco para CUMPLIR, donde esperaban llegar a los dos dígitos. Pero esos votos valen mucho más para Cristina Fernández, que cree que puede ‘pescar’ en el electorado de su exministro al que considera más afín que el del massismo y desempatar la elección que resultó más pareja de lo que ella pensaba.

Al mismo tiempo, a Cambiemos le interesa que Florencio mantenga la mayor cantidad de votos posible. Cree que de esa forma serán sufragios que no irán a Cristina. Pero para eso deben conseguir que el exfuncionario no se baje, algo que Randazzo jura que nunca hará pero a su alrededor no todos coinciden.

CUMPLIR sufre presiones a dos bandas entre el cristinismo y Cambiemos además de convulsiones internas de los intendentes que perdieron en sus distritos y no quieren que eso se repita en octubre porque hace peligrar su continuidad en 2019.

El intendente de Moreno Walter Festa fue el primero en llamar a que el candidato de CUMPLIR tenga “un gesto” hacia el peronismo (es decir, hacia Cristina) y se baje de la elección general para vencer al oficialismo.

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, admitió que “Randazzo nos firmó el certificado de defunción”. “Pecamos de ingenuos, le creí a muerte a Randazzo cuando decía que no había que creerle a las encuestas y ahora me doy cuenta que ha sido una mala experiencia”, sentenció en diálogo con Radio Provincia. Alessandro podría irse con Unidad Ciudadana, se dice.

El portal bonaerense La Tecla aporta que Unidad Ciudadana también seduce a Juan Zabaleta y en Cambiemos hablan con Gabriel Katopodis, de San Martín.

A Zabaleta, jefe comunal de Hurlingham le fue muy mal en las PASO y se le complicaría la composición del Concejo Deliberante si en octubre repite la mala elección de las primas.

Según La Política Online, Zabaleta promovió una cumbre de intendentes para bajar a Randazzo. En el kirchnerismo dicen que juega para ellos y además fue a Salto para convencer al intendente de cerrar con Cristina.

LPO cita una fuente de Randazzo que indica que “Alessandro está viendo con quién cierra. Moretti lo quiere llevar a Unidad Ciudadana, mientras que Florencia Arietto lo llamó para convencerlo para que juegue con Sergio Massa. Va a terminar cerrando con el kirchnerismo”.

Ante este panorama, Florencio Randazzo se reunió con sus principales candidatos nacionales y provinciales en las oficinas del Palacio Raggio para analizar los resultados de las PASO del domingo y planificar las próximas acciones de campaña, a partir de la decisión del ex ministro K de no bajar su candidatura para las legislativas de octubre.

“Hay que explicarle mejor al electorado que no estamos frente a una segunda vuelta presidencial, en la que hay que optar por una de las dos opciones”, dijo a los suyos Randazzo, desde la cabecera de la mesa, según señalaron voceros de esa fuerza política.

En el encuentro se acordó también que en los próximos días volverán las recorridas de campaña por la provincia, desterrando de plano los rumores que hablaban de que finalmente bajaría su candidatura.

Según Julio Blanck en el diario Clarín, Federico Salvai y Emilio Monzó le aseguraron a los intendentes que acompañaron a Cumplir que “no los dejarán solos” y que les garantizarán financiamiento, obras y anuncios para mantener cautivo los votos alcanzados en la PASO con el fin de evitar que migren hacia Unidad Ciudadana.

Todas estas presiones, en especial para que Randazzo se baje, fueron admitidas en La Nación, por Juan Manuel Abal Medina: “Nos están pidiendo que nos bajemos” reconoció.

“Nadie que nos votó a nosotros pensaba que íbamos a ganar, nadie pensó que íbamos a salir segundos, nosotros salimos a construir un espacio político que en números son más de 500 mil votos en la provincia de Buenos Aires”, explicó Abal Medina que durante la entrevista.

Por último, otro indicio sobre el futuro de Randazzo se dio entre Juan Manzur y Sergio Massa. El tucumano se comunicó con el tigrense para ofrecerle ayuda para las elecciones generales, con el objetivo de evitar una victoria de Cristina Kirchner en octubre.

“Contá conmigo para traccionar los votos a Randazzo, que le clavó el último clavo al cajón del PJ bonaerense”, habría sido la frase del gobernador de Tucumán al líder Frente Renovador según LPO.

Ocurre que Manzur quiere devolverle el favor a Massa donde su espacio se sumó al del gobernador para derrotar al radical José Cano por más de diez puntos.

