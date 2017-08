El presidente destacó que el Departamento de Seguridad Nacional está “en alerta” tras los atentados de Cataluña, que el jueves dejaron al menos 14 muertos y cerca de 90 heridos.

“¡Nuestras fronteras son mucho más duras que nunca antes!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que agregó que “el Departamento de Seguridad Nacional y las fuerzas de seguridad están en alerta y vigilando cualquier señal de problema”.

Se trata del tercer mensaje de Trump tras los atentados de el jueves en Barcelona y Cambrils.

Radical Islamic Terrorism must be stopped by whatever means necessary! The courts must give us back our protective rights. Have to be tough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de agosto de 2017