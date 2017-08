Además de hacer combinaciones de alimentos saludables es fundamental que incluyamos actividad física en nuestra rutina para poder quemar más calorías y bajar de peso con mayor facilidad

Si deseamos un cuerpo sano debemos seguir una dieta equilibrada en la que combinemos los alimentos de forma inteligente para así poder acabar con los kilos de más

¿Aun con dieta los kilos no se van? En realidad no hay alimentos malos. Cada uno tiene nutrientes, pero no los sabemos aprovechar.

Por ejemplo, cuando servimos un platillo con doble ración de carbohidratos, lo único que hacemos es darle la bienvenida a un montón de grasa corporal.

Si bien todos tenemos pánico al iniciar un plan para perder peso, el secreto está en utilizar los alimentos a tu favor. Si los mezclas de forma adecuada subirte a la báscula no será un problema.

Entre las estas son las combinaciones que te ayudarán a bajar de peso rápidamente:

Avena y arándanos

Esta mezcla es ideal para el desayuno: un poco de avena con arándanos.

El cereal te ayudará a eliminar el colesterol en la sangre, ya que funciona como una máquina que limpia la grasa que se adhiere en las arterias.

Por su parte, los arándanos tienen un alto contenido de antioxidantes, fibra, potasio y vitamina C.

Además, ambos aumentan la producción de leptina y grelina, las hormonas que se encargan de controlar el hambre.

Lentejas y arroz

Lentejas

La combinación de cereales y legumbres en indispensable en una buena dieta, sobre todo si se quiere obtener alta calidad de proteína. Además, gracias a su origen vegetal, también nos aportan vitaminas, fibra y minerales.

Tal es el caso de la mezcla de lentejas y arroz que nos proporciona aminoácidos y mejora la digestión.

Pasta y vegetales

pasta y vegetales

Esta unión no es muy común pero, si quieres decirle adiós al sobrepeso, olvida el mito de que “la pasta engorda”: la clave está en comer las porciones adecuadas.

Es momento de que la conviertas en parte de tu dieta. ¿La razón? Su lenta composición ayuda a la buena digestión, ya que los nutrientes se absorben de forma minuciosa.

Si, además, la combinas con vegetales, agregas fibra, es decir, controlas el exceso de glucosa sin que se te persigan esos kilos de más.

Es recomendable que la consumas en las primeras horas del día para evitar que las calorías se acumulen en el cuerpo.

¿No lo sabías? ¿Cenar nos engorda?

Pan integral y queso

pan y queso

Gracias a las altas cantidades de fibra y antioxidantes que contiene, el pan da una sensación de saciedad. Así podemos evitar el hambre hasta 4 horas.

Si, además, lo mezclas con queso, la proteína te proporciona energía y acelera el metabolismo.

No dudes en consumir este platillo si quieres controlar la grasa corporal.

Pescado y arroz

pescado y arroz

Si hay un alimento que aporta vitaminas, proteínas y hierro, sin duda, es el pescado.

Sin embargo, puedes comer y comer sin sentirte satisfecho, puesto que su consistencia es muy blanda.

Lo recomendable es combinarlo con arroz, de preferencia integral, ya que este favorece a la eliminación de toxinas y la fibra mejora la digestión.

Recomendaciones

Realiza 5 comidas al día.

Haz alguna actividad física.

Bebe, por lo menos, 4 o 5 vasos de agua durante el día.

Evita los refrescos.

No combines más de dos alimentos del mismo grupo.

Y bien, ¿con qué combinación vas a empezar?

