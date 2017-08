La mediática volvió a subir a Twitter más mensajes que le había enviado el futbolista para concretar los encuentros.

Natacha Jaitt siguen en pie de guerra y no da tregua. Una vez más volvió a publicar nuevos audios que le había mandado Diego Latorre para concretar los encuentros con ella. El escándalo estalló otra vez y ni el futbolista ni su mujer, Yanina Latorre, dieron declaraciones al respecto.

“Please, báncame. No te hagas noni porque a esa hora me voy siempre y sería muy sospechoso que me vaya antes”, dice Latorre en uno de los audios.

Natacha Jaitt y Diego Latorre

No es creíble mi argumento ☔️☔️☔️ pic.twitter.com/z4vujr6u3U — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 17 de agosto de 2017

Argolla divina y tu orto ✊ pic.twitter.com/aJhZoQPtfO — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 17 de agosto de 2017

Hace semanas, las partes habían pactado el silencio ante un escándalo que subía de tono cada día más. ¿Y el acuerdo?

