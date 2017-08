La medida fue dispuesta por el juez Amarante; también fueron detenidos un ex agente de inteligencia y un despachante.

La “mafia de los contenedores” sumó un nuevo capítulo: por orden del juez en lo Penal Económico 5, Diego Amarante, fueron detenidos nueve ex funcionarios de la Aduana de Buenos Aires, un despachante y un ex agente del Servicio de Inteligencia (ex SIDE). La supuesta organización, acusada de “asociación ilícita”, habría ingresado productos de manera ilegal por 1.600 millones de pesos para evitar pagar 653 millones en impuestos al Estado.

La banda habría simulado de manera sistemática mudanzas de argentinos, desde el exterior hacia el país, para de esa forma entrar productos electrónicos sin pagar los impuestos. También motos, celulares y suplementos dietarios. El juez sospecha que los dos jefes de la “asociación ilícita” eran los extitulares de la Aduana de Buenos Aires, Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci.

Este último, además, está procesado por el juez en lo Penal Económico 6, Marcelo Aguinsky, en la causa que complicó a Claudio “Mono” Minnicelli. El excuñado de Julio De Vido está preso de manera preventiva en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

Los otros nueve detenidos son: César Alejandro Ayala, Gustavo Daniel Pelegrina, Maximiliano Andrés Ciappina, Julio Carlos María Loscalzo, Graciela Noemí Vessella, David Elías Kyselycia, Pedro Edmundo Gómez y Leonardo Gabriel Savio. El juez ordenó la captura internacional y la extradición de María Eugenia Garces. El último acusado de integrar la banda es un exagente de la exSIDE llamado H.D.L.

Este nuevo capítulo de la “mafia de los contenedores” avanzó en los últimos días a partir de la declaración como arrepentido de uno de los investigados, de apellido Giménez, como publicó Clarín. Todos los controles de mudanza siempre debían realizarse bajo el canal rojo (en vez de verde o amarillo): los controladores de la Aduana no sólo debían revisar la documentación sino también abrir los contenedores.

