La adicción al amor se presenta por primera vez durante el enamoramiento, etapa que no se logra superar y entre sus múltiples manifestaciones implica no reconocer la libertad del ser amado. Manipulación, chantaje, descuido de relaciones laborales y familiares.Se presenta con mayor frecuencia en mujeres, sin embargo, los hombres no están exentos de padecerlo.

José de Jesús González Núñez, presidente honorario del Instituto en Investigación en Psicología Clínica, describe el “enamoramiento como una etapa aparentemente tranquila y bella. Es donde se desconocen las diferencias entre la pareja; no hay carencias y el sentimiento de soledad está ausente. No obstante, muchas personas no superan esta etapa del amor y en su afán de buscar otra y otra relación se vuelven adictos a ella considerando que cada persona que conocen es “el amor de su vida”, y sufren con cada rompimiento aunque pronto haya otro suplente”.

El experto otorgó un panorama de la personalidad adicta al amor:

1) Suelen durar mucho tiempo debido al muy común chantaje emocional y otras duran muy poco, por la incapacidad de retener al ser amado, la persona adicta busca una relación cualquiera, con tal de sentirse segura.

2) La manipulación es una de las consecuencias cotidianas: culpa al otro de las consecuencias de su abandono y en muchos casos, amenaza con suicidios, estableciéndose así un círculo vicioso que es reforzado por la pareja.

3) En ciertas relaciones apasionadas e irracionales, el adicto al amor dedica la mayor parte de su tiempo a su pareja: se aparta de amigos y familia y descuida sus tareas laborales. A diferencia del enamorado común y corriente, el adicto al amor —como una demostración de la grandeza de su sentimiento— tolera y justifica las agresiones verbales o físicas, la improductividad y el abuso emocional del otro.

“Para poder controlar esta adicción y aprender a manejar los sentimientos, es necesario recibir ayuda profesional. El proceso de recuperación debe aprender a valorarse, reconstruir su autoestima y dominar su situación individual para brindarle espacio al otro y convivir con independencia o si es el caso, aprender a vivir del amor de otra forma”.

