La bailarina del staff de Tinelli volvió a referirse en malos términos a la pareja del Bailando por un sueño.

No hay día que Rocío Robles no manifieste su bronca hacia Laurita Fernández. Se sabe, la bailarina del staff de Marcelo Tinelli no la puede ni ver. Pero si bien sus razones son algo confusas, el rencor hacía la ex de Fede Bal surgió luego de su separación con Fede Hoppe. Cabe destacar que Robles comenzó una breve relación con el productor mucho antes de la bella rubia.

@playboy_revista

El romance entre Hoppe y Robles duró tan solo seis meses durante el 2014. Luego, el productor de Showmatch comenzó con su coqueteo habitual y conquistó a Laurita Fernández. Esta relación salió en toda las tapas de revistas y, desde aquel entonces, Robles no se la banca a la rubia. No la quiere ver ni en figurita y cada vez que tiene la oportunidad la crítica.

Y su entrevista en El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt, no fue la excepción. Sin pelos en la lengua, la morocha apuntó con todo contra una de las parejas de baile favoritas de Showmatch: Fede Bal y Laurita Fernández. “Él es soberbio hasta para caminar y ella, una fingida. No me da real, no le creo nada, ni cuando se ríe ni cuando llora sin lágrimas”, dijo.

Gracias @naturalbronze por mantener mi color cuando el ☀️ no está!

En ese contexto, Robles señaló que a la ex de Hoppe “no le cree nada” y dio a entender que todo el tema de su separación e infidelidad durante el verano fue una puesta en escena. Hace algunos días, la bailarina también los había criticado al tildarlos de “mala onda”. “Se creen mil. Debe ser difícil con tanta exposición no comerse el papel”, aseguró.

Gracias @holasoylaurita @matiasnapp por ser los mejores en todo.

También hace algunos días, la bailarina había tildado a la rubia de ser una “trepadora” y una “mosquita muerta”. Ella también viene haciendo una campaña. Hizo prensa, a Gastón Soffritti lo vendió ella en la revista, a Fede Hoppe, también”, había dicho. ¿Qué dirá Laurita a todo esto?

