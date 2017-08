La policía de Entre Ríos realizaba esta noche allanamientos en un barrio de Pueblo General Belgrano, a unos 15 kilómetros al norte de Gualeguaychú, en busca de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Chubut tras un desalojo de mapuches llevado a cabo por Gendarmería.

Los procedimientos se realizaban en el llamado Barrio Ecológico de Pueblo Belgrano, una zona de viviendas mayoritariamente de artesanos.

Estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 5° de Pueblo Belgrano, con colaboración de personal de la Policía de Gualeguaychú, confirmó esta noche ante una consulta el jefe de Policía, comisario mayor Carlos Pérez.