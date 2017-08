La cantante Lía Crucet habló en RADIO REALPOLITIK (www.realpolitik.fm) y se refirió brevemente a la actualidad del país y al desempeño del gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, la actriz fogoneó la candidatura de Ricardo Marazzi, del partido Bandera Vecinal de Alejandro Biondini: “Lo apoyo porque somos muy amigos”, confió.

Crucet comenzó hablando de su actualidad profesional: “Tenía que ir al programa de Susana Giménez y a Pasión de Sábado, que voy a ir, pero como están las elecciones, lo postergaron para otro día”.

Luego, recalcó la figura de Marazzi, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por Bandera Vecinal: “Es un buen amigo. He ido a todos los cumpleaños de la familia, de todos los parientes e hijos de la familia. He ido hasta a un cumpleaños de quince. Es un buen candidato y muy inteligente”.

Finalmente, fue consultada por la actualidad del país: “Yo de política no entiendo nada. El país está más o menos bien… Tirando. Más mal que bien. Está peor que antes, esperemos que mejore. Con la lista 505 va a cambiar”, explicó la autora de “La güera Salomé” refiriéndose a la lista de Biondini y Marazzi.

POR: ROSARIO CASTAGNET

