El futuro obispo de Neuquén criticó el accionar del grupo mapuche conocido como RAM y consideró que no ayudan de su gente. “Avalamos la lucha de los pueblos originarios, no esta violencia”, consideró.

El obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro Rivadavia y futuro obispo de Neuquén, Fernando Croxatto se mostró en contra de las tácticas adoptadas por el grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según el religioso no ayudan del pueblo originario sino que “los suma a todos en una bolsa que los denigra a ellos mismos”.

Entrevistado por el medio local Diario Jornada, Croxato expresó que “No podemos avalar esto, no podemos estar contentos si se afirma que van a dar la vida por esto”. También separó a la Iglesia de estos grupos radicalizados y explicó que ellos apoyan a las comunidades mapuches pero “en un camino distinto, de diálogo”.

También explicó que el tema de las protestas violentas está siendo trabajado por la Iglesia en una pastoral aborigen, conocida como ENDEPA. “Hace varios años que venimos con esta problemática” y pidió que se reconozca el pedido que está detrás de las protestas radicalizadas.

“A veces hay grupos particulares que no son aceptados por la mayoría del pueblo aborigen, por los mapuches, que no los quieren, que no se identifican con el grupo RAM y que siguen trabajando y luchando por la defensa de la tierra, de sus bienes, de sus producciones, de sacar adelante la meseta”, expresó y agregó: “esto me parece que no ayuda a todo ese camino que se va haciendo, con las dificultades y abusos que se han tenido y que se siguen teniendo en muchas situaciones, pero que es un camino distinto, de diálogo, y búsqueda común de justicia.”

“No estamos de acuerdo con la acción del RAM, las voces que nos llegan desde la precordillera, del obispo de Esquel, que es quien más padece todo esto, es que se ve como muy tocado, muy dolido, porque mucha gente identifica como que esto la iglesia lo está apoyando o avalando por ENDEPA y nosotros no estamos avalando esto, lo que se avala desde siempre en ENDEPA es la defensa los grupos más pobres y más carenciados, la pastoral está siempre al lado del camino de los pueblos originarios, pero no esta violencia”, puntualizó.

¿Quiénes son el RAM?

Se trata de un grupo de resistencia y protesta radicalizada que se adjudicó la autoría de tres ataques que tuvieron lugar en los últimos dos años en Río Negro. Mediante un comunicado declararon una guerra contra Chile y la Argentina; su propósito es establecerse como una nación independiente.

“Ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el Territorio Libre y Recuperado para todo Nuestro Pueblo”, afirmaban en su declaración.

También se posicionan muy en contra de las empresas mineras y petroleras, también fuertemente rechazadas por los vecinos patagónicos, por su gran nivel de destrucción de los recursos naturales. En esta línea, desde el RAM también advirtieron que van a “resistir a sangre y fuego a las petroleras y mineras en el sur”. “será nuestro objetivo consolidar una fuerza para echar mediante acciones concretas las ya instaladas”, agregaron.

De esta forma, se están formando posiciones muy encontradas en torno a este grupo que cobró notoriedad después de la desaparición del militante Santiago Maldonado. Mientras todavía hay interrogantes al respecto de su paradero, el foco del debate también se centró en las actividades de la organización mapuche, que parece tener un reclamo justo, aunque, según muchos, defendido con medios equivocados.