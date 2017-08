LPO Desde el gobierno aseguran que 14 de los 17 sindicatos ya acordaron, pero habrá medidas de fuerza.

La Ciudad dio por cerrada la paritaria docente, pero dos de los principales gremios resisten y preparan una medida de fuerza en los próximos días. “Hoy no hubo paro y sin embargo miles de chicos no tienen clase porque la Ciudad no consiguen docentes”, dijeron desde UTE.

En el gobierno porteño anunciaron que 14 de los 17 gremios del sector habían dado el sí a la propuesta que la Ciudad les cursó antes de las vacaciones de invierno. La salvedad es para UTE, el más grande de los sindicatos docentes, Ademys y SADOP, que agrupa a los docentes privados.

La oferta plantea un 21,5% total en tres tramos: 10% marzo, 8% en agosto y 3,5% en noviembre. “Es mucho menos del aumento de la provincia de Buenos Aires. Son números inaceptables”, explicaron a LPO desde UTE.

Según plantean en el sindicato, la inflación en la Ciudad fue del 15% y los docentes porteños cobraron hasta ahora un 10% de aumento en marzo. “Estamos perdiendo poder adquisitivo”, aseguró Mariano Denigris, Secretario de Comunicación de UTE.

“Somos el gremio más grande y el único que pertenece a la CETERA. Hoy tenemos un plenario de delegados al que van a asistir 550 personas. En las escuelas ya se decidió rechazar la propuesta y hoy vamos a formalizarlo”, adelantó. “Lo más probable es que sea con paro”, agregó Denigris.

“Hoy no hubo paro y sin embargo miles de chicos no tienen clase porque la Ciudad no consiguen docentes. Todos los días hay 1000 horas cátedra sin cubrir en los secundarios”, señaló Denigris y dio como ejemplo a la Escuela Larroque de Floresta en donde se jubiló “la profesora de inglés hace un mes y medio y no consiguieron reemplazante. Por eso hay 300 chicos sin clase de inglés”.

Desde la Ciudad aseguran que solamente el 40% de los docentes está afiliado a algún gremio y por eso cuestionan su legitimidad para llamar a un paro. “UTE tiene 9 mil afiliados y en el distrito hay 64 mil docentes”, aseguraron.

