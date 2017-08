POR: FERNANDA NAVAMUEL

Los integrantes del Movimiento Octubre se movilizaron a la delegación de San Carlos, ubicada en calle 137 y 32, por las agresiones y amenazas que recibió una de las referentes por parte del titular de la dependencia, el sábado pasado.

Federico Braccini agredió verbalmente y amenazó a Daniela Torres cuando la militante se encontraba repartiendo volantes de Unidad Ciudadana: “Nos tiró la mesa tres veces. Me persiguió para pegarme e intentó meterse adentro de la copa de leche pero no lo dejé entrar”.

“Me dijo: ‘Negra de mierda, hija de puta, y empujó a otra compañera‘. Después me advirtió: ‘Si vuelvo a cruzar por acá y volviste a colgar el cartel, te cago a tiros’”, explicó la militante.

Torres comentó que si bien la unidad básica funciona en el lugar hace alrededor de diez años y la copa de leche dos, no conocían al delegado de San Carlos. Recién después de denunciarlo y describirlo supo que era él.

“Vinimos a la delegación para poder charlar con él, con actitud pacífica para ver por qué se ensañó con nosotros y no nos atendió. A mí me quería atender por teléfono”, comentó la militante. Y agregó que “también la idea de venir es para que la gente conozca quién es el delegado, alguien que amenaza con tirar tiros a una copa de leche”.

Por último, Torres se dirigió al intendente: “Si el intendente no está de acuerdo con la violencia de género, que sepa que el delegado agredió a mujeres que en su mayoría sufren violencia de género. El estado que nos tiene que proteger es el que nos violenta”.

