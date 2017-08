En las últimas horas de campaña electoral y a cuatro días de las PASO, el precandidato a senador nacional por el frente 1País, Sergio Massa, criticó con dureza la gestión del presidente Mauricio Macri al sostener que el Gobierno “eligió cobrarles impuestos a los trabajadores y perdonar a los bancos y a las mineras”.

“Tiene sentido construir una mayoría con aquellos que se sienten desilusionados”, afirmó el diputado nacional y líder del Frente Renovador (FR) en la presentación del libro “Programa Económico Urgente” que se llevó a cabo en la localidad de Bahía Blanca. De la misma, participaron el exministro de Economía Roberto Lavagna y la precandidata a senadora por 1País, Margarita Stolbizer.

Encabezando el acto y con un fuerte tono electoral, Massa sostuvo que cuando plantea bajar el IVA a los alimentos, significa “bajar un 20% de los aumentos”. En ese contexto, insistió con que Cambiemos “eligió favorecer a las grandes compañías” en detrimento de los trabajadores.

Por otra parte, se refirió a los aumentos en las tarifas de servicios públicos y remarcó que “hoy no hay argentinos que no miren la boleta de luz o de gas y no se agarre la cabeza pensando en cómo llegar a fin de mes”.

