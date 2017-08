El subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, adelantó que el Gobierno convocará “en los próximos días” a la ronda dos del Programa RenovAR, para adjudicar 1.100 megavatios a nuevos proyectos basados en “energías limpias”.

El funcionario ofreció un panorama a corto y mediano plazo, en el que “las renovables se llevarán el 50% de la producción de la energía de los próximos años, con una inversión de u$s 15 mil millones en los próximos ocho”.

El objetivo es “cumplir con las metas que marcan que para 2018 el 8% de la matriz energética esté compuesta por energías limpias. Para 2019 debería alcanzar el 12%, en 2021 el 16%, en 2023 el 18% y ya en 2025 treparía al 20%. Para eso debemos diversificar tecnologías y fuentes de producción, porque hoy es muy poco lo que tenemos”.

Kind sostuvo que era un sector “dormido” en nuestro país y desestimó que las energías renovables “vengan a sacarle el lugar a otras fuentes”. “Eso es un mito, ya que es compatible con las demás. La matriz nunca será 100% renovable, de hecho estamos proyectando el 20% en un mercado que hasta 2025 irá creciendo año a año”, resaltó en el Congreso “Expoviento y Energía” que se desarrolla en la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires.

En su opinión, “la energía eólica es conveniente y barata desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista ambiental no admite dudas, quienes la cuestionan no la entienden o la desconocen, o tendrán intereses. No es una cuestión de fe, se trata de números. Es un sinsentido no aprovechar las renovables por la capacidad de generación y los precios”.

Consultado por ámbito.com sobre el trascendente rol que podría ocupar China en el campo energético, Kind aclaró que “nunca contemplamos a China como el principal socio estratégico en energías renovables, de hecho en los proyectos de la ronda Renovar 1 y 1.5 participaron empresas de distintas nacionalidades. Asia es uno de los jugadores del mercado, pero también lo son los europeos, Estados Unidos y los socios nacionales. No circunscribimos las licitaciones para un país en particular”.

Según describió, “de las rondas anteriores ya están en construcción 16 proyectos en 17 provincias, hay 48 acuerdos firmados y restan 11. A partir del segundo semestre de 2018 comenzarán a entrar en funcionamiento los proyectos. La transición energética no tiene marcha atrás”.

A la par, Renovar 2 impulsaría la fabricación de aerogeneradores en nuestro país, para lo cual se gestiona una garantía extra del Banco Mundial por u$s 250 millones: “Queremos tener un plan de desarrollo industria. Ya hablamos con tecnólogos de primer nivel para radicar la tecnología y comenzar a fabricar, ojalá podamos lograrlo”.

Por último, afirmó que desde el Ministerio de Energía esperan que a principios de 2018 sea aprobada en el Congreso la ley de “generación distribuida de energías renovables”, que permitirá a cada ciudadano generar energía tanto para consumir como para inyectar a la red. A tal fin, y para evitar dilaciones según informó, el Ejecutivo ya trabaja en el decreto reglamentario.

http://www.ambito.com/