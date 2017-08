Estuvo junto a Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta en el acto porteño de Ferro. Carrió pidió disculpas por “errores no forzados” de Cambiemos en la campaña.

El presidente Mauricio Macri llamó a votar el próximo domingo en las elecciones PASO y a “no bajar los brazos”, al pedir el voto a favor de Cambiemos durante el acto de cierre de campaña porteño en el microestadio de Ferro.

“El domingo tenemos una gran oportunidad. Será una fiesta. Pensemos en los hermanos de Venezuela que no pueden elegir en libertad. Nosotros tienen los mismos derechos, de libertad, de expresión”, enfatizó Macri, en lo que se leyó como una convocatoria a cumplir con una alta asistencia a las urnas, algo que el Gobierno estima le aportaría una ventaja contra el kirchnerismo.

“Nos costó encontrar el punto de salida, porque nos encontramos con un Estado devastado, destruido, sin información. Pero después de 19 meses ya encontramos el camino”, apuntó además el jefe de Estado, en el escenario que compartió con Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta.

Previamente, Carrió había pedido disculpas “por los errores no forzados” cometidos por Cambiemos en la campaña. “Sabemos escuchar y rectificarnos si hace falta”, aclaró, en lo que pareció una referencia implícita a las recientes declaraciones del precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich.

Macri, por su parte, sostuvo que “ese carro que estaba en el barro, lo sacamos y empezó a crecer. Pero sabemos que el crecimiento aún no llegó a todos los argentinos”. “Estoy acá. Estoy comprometido. Pienso en vos, no bajo los brazos. Pero no los bajes vos tampoco”, pidió.

Del acto participaron también la gobernadora bonarense, María Eugenia Vidal, y la vicepresidenta Gabriela Michetti.

