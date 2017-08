El mandatario celebró el consenso logrado el sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU para imponer nuevas sanciones y pidió afrontar “los peligros que presenta” ese país para la seguridad mundial.

“Después de muchos años de fracaso, los países se están uniendo para abordar finalmente los peligros que presenta Corea del Norte. Debemos ser duros y decididos” escribió Trump este martes en su cuenta oficial de la red social Twitter, el medio a través del cual vierte cotidianamente sus opiniones.

El mandatario, que está de vacaciones en su club de golf de Bedminster en Nueva Jersey, publicó este mensaje después de replicar una noticia de ayer de la cadena Fox en la que se informó que Corea del Norte desplazó dos misiles antiaéreos en un buque patrullero en la costa este del país hace unos días.

After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive!

