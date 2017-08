Los Mapuches nunca fueron argentinos ni originarios, invadieron a los Tehuelches que si lo eran y muchos afirman que la campana de Julio A. Roca , fue para echar los “chilenos del territorio nacional” …

Solo en Chile realizaron 38 atentados terroristas…hasta 2016

La actividad Mapuche en el sur de la Argentina está generando desde hace ya varios años preocupación en los servicios de inteligencia, tanto de Chile como de la Argentina.



Desde después del 2009 se recrudecieron una serie de atentados terroristas que van desde ataque a unidades militares argentinas y también en Chile, a incendios y tomas de tierra y ataques de diferente intensidad.

Lo que muchos no saben que la sede de la Nación Mapuche, está en Londres y financiada por ONG de ese país y hasta las sospechas del Mi6.

Pero sin entrar en los informes de Inteligencia, las operaciones en el Sur se han intensificado, incluyendo incendios como el ultimo que casi arrasa con todo Bariloche , incendio que también se repitieron ciudades de Chile.



La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es un grupo radicalizado que cree en la lucha armada como medio para llevar adelante su reclamo por las tierras. Llegaron desde Chile y comenzaron a expandirse por Río Negro, Neuquén y Chubut, algo que generó preocupación en el Gobierno nacional.

Luego de la desparición de Santiago Maldonado, ex líder de la RAM, Jones Huala, quien se encuentra detenido en Chile, sostuvo que no es la primera vez que sufren “muertes, desalojos y desapariciones” de parte de las autoridades policiales y parapoliciales.

De acuerdo a lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, la comunidad estaría dificultando la búsqueda de Maldonado: “enviamos a la Prefectura Naval Argentina, con buzos, drones y todo el material para la búsqueda. Pudimos entrar solo 400 metros y los líderes de la comunidad impidieron la entrada del personal apto. No se pudo cruzar el río con perros rastreadores porque personas encapuchadas no lo permitieron”

LAS FARC Y LOS MAPUCHES

Este informe del 2010 ya adelantaba las operaciones de Mapuches y las FARC que se han intensificado desde el acuerdo de Paz llevado a cabo en Colombia y todas las agencias de Inteligencia coinciden que están bajando las FARC

El chileno Manuel Olate Céspedes (43) -detenido por un requerimiento de Colombia con fines de extraditarlo por supuestos vínculos con el financiamiento de actividades terroristas- ha sido identificado como nexo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con comunidades mapuches chilenas.



Según un dossier enviado en agosto por la Fiscalía Nacional de ese país al Ministerio Público local, se registran otros cuatro chilenos que han tenido contactos con las FARC. A dos se les nombra con los alias “Román” y “Rafaela”, y se ha requerido información para chequear sus identidades.

No obstante, estos nombres no aparecen en el requerimiento que envió Colombia para extraditar a Olate, a quien se le sindica como el enlace entre las FARC y los mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco que se entrenaron en Colombia.

El militante del Partido Comunista visitó el campamento de la guerrilla en Ecuador en 2008, donde compartió con Raúl Reyes, segundo jefe del grupo guerrillero. Tras su muerte, apareció una serie de e-mails con contactos chilenos. En ellos no sólo se habla de “Roque”, alias que, según Colombia, corresponde a Olate.

Uno de los correos, enviado por Reyes a “Roque”, hace explícito el nexo: “Me place mucho saber que todos y todas se encuentran bien y, sobre todo, que celebraron con distintos actos nuestro 43° aniversario, amenizados con la dulce voz de flamantes maestras de ceremonia, camaradas Rafaela y Rayén, además de la presencia sobria y activa de los camaradas Roque, Román, Ricardo y Walter”. Y se agrega: “Bueno, con la venta de las muñequitas de Rafaela habrá dinero, propaganda y más relaciones con las Juventudes Comunistas”.

Uno de los documentos del dossier enviado por Colombia a la fiscalía chilena (cuya indagación local está a cargo del fiscal Emiliano Arias), titulado “Estructura orgánica de las FARC”, vincula algunos de estos alias con cuatro chilenos que estuvieron en el campamento: “En el grupo de chilenos se identificó a Manuel Francisco Olate, Valeska Carolina López, José Bozo y Mónica Paz, integrantes de la célula de las FARC en Chile. En noviembre de 2007, organizaron las actividades a favor del grupo terrorista en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado”, se afirma.

Según el dossier, “el análisis en contexto de tiempo, modo y lugar de la información obtenida sobre ‘Rafaela’ permite presumir que se trataría de Valeska Carolina López (chilena)”. López, estudiante de Psicología, es quien también apareció en fotografías con Raúl Reyes. De “Román” no se hace una vinculación con uno de los cuatro nombres ligados a la visita al campamento.

Además, la fiscalía colombiana ha requerido información de un quinto miembro: la chilena Rayén Rossi, quien viviría en Ecuador. Ella es considerada una de las organizadoras del encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana, que se desarrolló en Quito en febrero de 2008. Se desconoce si es la “Rayén” que nombra Reyes en el e-mail.

El sospechoso está aislado en el módulo 3 de Santiago Uno, donde recién mañana podrá recibir visitas. Ese mismo día se iniciará el proceso para un juicio de extradición. Su defensa pedirá su libertad a la ministra Margarita Herreros, quien como subrogante del juez Sergio Muñoz, autorizó su detención.

Denuncian montaje

Por su parte, Olate denunció un montaje en su contra de parte de las autoridades colombianas que pidieron su extradición, según su defensor, Rodrigo Román.

El abogado dijo que su defendido, Manuel Olate Céspedes, afirma que los cargos en su contra son un “invento, imaginería, y acusa un montaje” .

Olate fue detenido el viernes a la espera que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos envíe a Chile los antecedentes que respalden las acusaciones de Colombia, que tiene un plazo de tres meses para allegar la información.

El mandatario colombiano afirmó el fin de semana que Olate era el “enlace de las FARC en Chile…en forma clarísima, inclusive hay fotografías”.

Las autoridades colombianas sindican a Olate como ‘Roque’, el supuesto enlace entre los guerrilleros y la Coordinadora Arauco Malleco, un grupo radicalizado mapuche que exige mediante acciones violentas la devolución de tierras ancestrales, algunos de cuyos miembros esperaban recibir instrucción guerrillera, según las acusaciones.

Santos calificó como “un golpe importante” a la guerrilla la detención de Olate.

El abogado Román afirmó que el militante comunista “no es Roque, no sabe quién es Roque. Dice no tener ninguna vinculación ni con las FARC ni con distintas comunidades mapuches”.

Foto ataque a la Unidad del Ejercito Argentino Luis Piedrabuena en 2015 (ver link al final )

Danilo Rojas, que se identificó como miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, visitó el domingo a Olate y luego declaró que “nosotros creemos que esto es un montaje…que nuestro hermano está injustamente encarcelado”.

El FPMR, nacido como el brazo armado del partido comunista chileno en 1983, combatió por las armas la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Restaurada la democracia se dividió y actualmente sobrevive un pequeño grupo político.

Un sujeto con traje de camuflaje, identificado como Olate por Santos, aparece en fotografías junto a ‘Raúl Reyes’.

Lo que si es cierto es que los servicios de inteligencia Chilenos hace tiempo que estaban buscando el nexo chileno con las Farcs.

LONDRES SEDE DE LA NACION MAPUCHE

Enlace Mapuche Internacional o Mapuche International Link (MIL) fue fundado el 11 de mayo de 1996 en Bristol (Reino Unido). Tuvo su origen en un grupo de mapuches y europeos preocupados por la situación de las naciones y pueblos indígenas de América y concienciados por los derechos inalienables que les asisten.

Esta nueva organización vino a reemplazar al Comité Exterior Mapuche (CEM), organización que venía operando internacionalmente desde enero de 1978 desde su base ubicada en la ciudad de Bristol. MIL heredó y puso en práctica los principios y objetivos del CEM con la firme determinación de contribuir a la lucha de los pueblos indígenas para lograr mayores niveles de autonomía y libre determinación en sus procesos de desarrollo.

La creación de esta nueva organización se enmarcó dentro del programa de las Naciones Unidas conocido como “Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas” del Mundo (1995 a 2004), cuyo objetivo fue promover y proteger a nivel mundial el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en “cuestiones tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la salud, la cultura y la educación”

