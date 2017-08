Insistió en su posición con respecto a la responsabilidad de las víctimas de violaciones y aclaró: “No hay misoginia en lo que digo”.

Después de la polémica que causaron sus declaraciones en las que le atribuía la responsabilidad de las violaciones a las propias víctimas por incitar el acoso con su vestimenta, Baby Etchecopar retomó el tema y reforzó su posición: “No hay misoginia en lo que dije. Lo que acosejo es que no hay que provocar a los degenerados que andan por la calle”.

“Estamos todos los días velando a dos o tres chicas. Hay que cuidarlas a las hijas. Los padres tienen que hacerlo, saber a dónde van, a qué hora vuelven y con quién andan”, insistió en una entrevista concedida al diario Crónica.

“Amenazaron a la gente del teatro, pintaron paredes, es una clara amenaza del Frente para la Victoria, porque ellos interpretan que voy a hablar de Cristina y me censuraron con la excusa del ‘Ni una menos’ y toda esa payasada

Llamativamente, Etchecopar le atribuyó el repudio generalizado y la suspensión de su obra teatral a una “censura” perpetrada por el kirchnerismo. “Sé que es de su parte. Concejales de ese frente, como Rossi, de Rosario, abiertamente pidieron que yo no esté. Amenazaron a la gente del teatro, pintaron paredes, es una clara amenaza del Frente para la Victoria, porque ellos interpretan que voy a hablar de Cristina y me censuraron con la excusa del ‘Ni una menos’ y toda esa payasada”.



“Dio la casualidad de que esta censura se dio a pocos días de que me agarrara a trompadas con (Roberto) Navarro. Es demasiada casualidad. Esto fue urdido entre (Oscar) Parrilli, Navarro y algunos más. No me consta esto último, pero es lo que creo”, insistió.

