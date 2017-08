El presidente se sumó a la campaña de Cambiemos y CFK recorrió la zona sur del conurbano. Timbreo nacional del PRO.

El presidente Mauricio Macri cruzó hoy con ironía recientes críticas de su antecesora, Cristina Fernández, y afirmó que la precandidata a senadora “debe seguir teniendo un INDEC que le hace” el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno “especialmente para ella, para que no tenga nostalgia ni abstinencia”.

Al cuestionar una vez más al kirchnerismo, Macri dijo no poder creer que sus postulantes “tengan semejante caradurez” de proponer soluciones cuando durante años “nos mintieron, nos estafaron y no nos dijeron la verdad” y preguntó a ese espacio por qué “en vez de copiar las formas, los discursos y las fotos” de Cambiemos “no dicen la verdad”.

Consultado al respecto, el Presidente recurrió a la ironía para replicar a la postulante a senadora por Unidad Ciudadana: “Cristina debe seguir teniendo un INDEC que le hace Moreno especialmente para ella para que no tenga nostalgia o abstinencia”.

Timbreos. El frente Cambiemos concretó el último timbreo nacional antes de las PASO, en una actividad encabezada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Vidal estuvo en Ituzaingó junto a los precandidatos Esteban Bullrich y Guillermo Montenegro, al Senado y Diputados, respectivamente. “Vamos a divertirnos un rato”, anunció Montenegro en un video desde Twitter, mientras Bullrich llamó a “todos” a “votar el 13”.

Como parte de las actividades proselitistas, los funcionarios y precandidatos realizaron una nueva jornada de timbreo acompañada en las redes sociales por el hashtag #CambiandoJuntos. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se mostró en Río Cuarto, en Córdoba, junto a los precandidatos Héctor Baldassi y Julián Casco, “conversando con los vecinos del Barrio Fénix”, publicó en Twitter. “Arrancamos con un nuevo timbreo, caminando la Ciudad y escuchando a los vecinos”, posteó, por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Entre los ministros, Francisco Cabrera (Producción), se mostró en Tigre, donde los vecinos le pidieron que “no afloje y siga para adelante”, mientras Patricia Bullrich (Seguridad) estuvo en la Feria de Villa Madero, en La Matanza. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recorrió Esteban Echeverría junto al ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, y el precandidato a concejal Evert Van Tooren.

Holograma. El precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por Cumplir Florencio Randazzo apeló a la tecnología y realizó un acto en simultáneo con hologramas. Mientras hablaba en Mar del Plata, militantes de La Matanza realizaron un acto donde pudieron ver su imagen a través de un holograma. El candidato tildó de “oportunistas” a quienes, en una elección legislativa, “prometen en campaña muchas soluciones”.

Aflojar. El precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por 1País Sergio Massa enfatizó hoy que el Gobierno nacional tiene que “aflojar con el ajuste y los privilegios a los bancos y mineras”, durante una recorrida por el partido bonarense de Esteban Echeverría. “El Gobierno tiene que dejar de defender a los más ricos y empezar a entender que para que la economía arranque tenemos que cuidar el bolsillo del laburante. Tienen que aflojar con el ajuste, con el tarifazo y con los privilegios para bancos y mineras”, aseveró el actual diputado nacional por el Frente Renovador.

Discusiones. Por su parte, el precandidato a diputado nacional por el espacio Evolución en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, advirtió que si el gobierno de Mauricio Macri tuviera “logros recontra abundantes” no se estaría discutiendo “el pasado” y denunció que a Larreta, “no le interesa discutir, le interesa la permanencia” en el cargo. Lousteau, que conformó su propio espacio luego de la negativa del PRO en la Ciudad a que compita en las PASO de Cambiemos, brindó una entrevista a DyN en la que reconoció que tuvo “diferencias” con el Gobierno nacional acerca de cómo resolvió una “herencia muy complicada” del kirchnerismo.

Almirante Brown. Cristina Kirchner visitó el Autoservicio Nino que abrió en el 2005 y luego se reunió con almaceneros en el depósito de la Cooperativa Grupo Glew compuesta por 15 almacenes que se organizan para hacer compras en conjunto y lograr mejores precios para los vecinos. Durante el encuentro con Cristina, los comerciantes narraron una situación compleja debido a la disminución de la capacidad adquisitiva de los vecinos.

Al respecto, Cristina afirmó que “Lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante”. “Por ahí escucho que dicen que lo están sufriendo tienen que esperar, pero ¿cómo va a esperar una madre que no le puede comprar leche, pan y carne para sus hijos?”, se preguntó. En este sentido, Cristina llamó a la reflexión a “los sectores que todavía no les va tan mal, ¿qué harían si no pudiesen darle leche, pan y carne a sus hijos?”.

